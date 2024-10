Carlota Corredera: "Echo mucho de menos la televisión y me encantaría volver"

Carlota Corredera desprende amor por Vigo en cada entrevista. Esta periodista, natural del barrio de As Travesas, viguesa distinguida y especialmente popular por haber conducido formatos televisivos de máxima audiencia -principalmente, en la cadena privada Telecinco-, se encuentra actualmente redefiniendo su futuro profesional. Parece, no obstante, que el más inmediato le mantendrá detrás de un micro, pero no delante de una cámara, y siempre defendiendo el compromiso que, pese a las críticas, ha adquirido con el feminismo.

En la ciudad olívica intenta pasar largas temporadas, sobre todo, pensando en que su hija, acostumbrada a vivir en la capital, no pierda nunca el vínculo con sus raíces maternas.

Sopló las velas en Vigo.

¡Sí! He cumplido 50 en casa. En julio hice una fiesta de cumpleaños en Vigo y estuvimos en el Hotel Attica de Samil. También en el Palacio de la Oliva. Nos quedó pendiente ir a las Islas Cíes porque el día previsto hizo malo. Pese a eso, mis amigos pudieron disfrutar de Vigo. Yo tenía la espinita clavada porque me casé en Madrid y no en Vigo, y quería hacer una gran fiesta en casa.

Siempre que viene a Vigo, ¡disfruta por todo lo alto!

Pues fíjate que en verano estuve un mes y, por ejemplo, si en invierno no me cuadra ir a Vigo tantas veces, intento después estar más tiempo en esos meses veraniegos. Sobre todo, lo hago porque mi hija eche raíces. Al final es una niña que ha nacido en Madrid, pero yo le recuerdo todos los días que su madre es gallega. Yo quiero que ese cordón umbilical que yo tengo con Vigo y con Galicia, ella también lo tenga de alguna manera.

Actualmente, ¿en qué proyectos está inmersa?

Pues, actualmente estoy en las tardes de Radio Nacional de España con Lourdes Maldonado. Soy colaboradora habitual desde hace un año y tengo una sección los jueves con mis compañeros David Ínsua y David Andújar que se llama El Tridente. Y también, en las tardes de Radio Nacional, colaboro en una mesa de mujeres que se emite todos los días a las 16:00 horas.

¿Y en cuanto a su podcast?

Estoy preparando uno nuevo en el que no estaré sola, sino con una compañera. En cuanto pueda, contaré cosas. "Superlativas", de momento, se quedará en barbecho durante un tiempo. Además, en cuanto a la productora que tengo con mi marido, estamos preparando un documental sobre huérfanos de violencia de género. Todavía no tenemos plataforma, pero estamos buscando el lugar en el que emitirlo y darle la máxima difusión. Es una causa con la que estamos muy implicados.

Carlota Corredera y María Patiño en 'Superlativas'.

El universo Sálvame se perpetúa en las tardes de Ten con "Ni que fuéramos", ¿usted ya está desvinculada de él?

Estoy desvinculada físicamente, pero no emocionalmente. Ese vínculo con Fabricantes Studio es indestructible, pero piensa que hace ya dos años y medio que yo no trabajo en Sálvame. Ya no es mi universo laboral, pero siempre será mi universo emocional.

¿Le molesta que la gente la siga vinculando con Sálvame?

En absoluto, yo no puedo ni debo renegar del programa que me dio de comer durante 14 años de mi vida y me dio a conocer. En él aprendí muchísimo: Tanto delante, como detrás de las cámaras. Con todos los errores que se hayan podido cometer, yo estoy muy orgullosa de ser una de las madres del programa. Ha hecho historia y es de justicia reconocerlo.

¿Le gustaría volver a hacer televisión?

Sí, claro. A mí me gusta cualquier forma de comunicar y de contar historias: Me gusta escribir, en la radio estoy feliz, pero echo mucho de menos la tele. Es el medio al que me he dedicado durante 23 años. Echo en falta esos directos, los departamentos, llegar y conocer a todo el mundo y, sobre todo, las redacciones, que son los corazones de los programas. También la adrenalina del directo. Me encantaría volver más pronto que tarde.

Todo el universo sálvame es un ejemplo de resiliencia, al final, volver a redefinirse en este mundo no es tarea fácil. Usted misma está en ese proceso.

Realmente yo llevo sin salir en la tele generalista más de dos años, después de haber estado con un nivel de exposición y de horas en directo brutales. He parado en una situación de privilegio porque, realmente, todavía puedo elegir los trabajos que quiero hacer o no, y también tengo un colchón, que no es eterno, pero tengo un colchón después haber trabajado muy duro todo este tiempo. No obstante, este parón también ha sido un descanso porque, como te decía, ese nivel de exposición no es fácil de llevar a veces. He ganado tranquilidad con esa menor exposición, aunque la gente me sigue reconociendo, en Vigo, ni te cuento, y me transmiten amor y también ganas de volver a verme en otro proyecto.

Carlota Corredera en 'Sálvame'.

¿Tuvo alguna decepción dentro de la televisión en estos años con algún compañero o compañera?

Algún disgusto, pero pequeño. Porque con la gente que creía y creo que voy a tener relación siempre, siguen ahí. Con quienes tenía más dudas de esa continuidad, pues no están. Me he llevado pocas sorpresas. Yo sé con quién puedo contar, y con quién no.

¿Sí que es posible, entonces, hacer amigos en Mediaset?

Yo tengo amigos de Mediaset que siguen trabajando allí y tengo otros que ya no están en esa empresa. Yo llegué a Madrid con 23 años y la mayoría de mis amigos han surgido de mis relaciones laborales.

Si "Ni que fuéramos shhh" volviese a una cadena generalista, ¿tendría la puerta abierta a regresar con ellos?

Por mi mente, a día de hoy, no pasa el volver con ellos ni en una cadena generalista ni en la que están ahora. Mi etapa en Sálvame, profesionalmente, está cerrada. Hay que aprender a pasar página. Para mí es muy sano el explorar otros mundos y quedarme siempre con lo bonito. Hay gente que trabaja en "Ni que fuéramos" y para mí son mi familia. Entonces, teniendo todo eso claro, yo ahora me siento desvinculada porque es una puerta que se cerró y que creo que tampoco debe volver a abrirse.

Parece que siempre se culpa al documental de Rocío Carrasco del fin de Sálvame, pero usted, a pesar de las críticas, no ha dado un paso atrás en sus convicciones. ¿Cómo lo ha gestionado?

¿Sabes qué pasa? En esta vida hay oportunidades o pasan trenes o como se quiera decir. Yo tenía un compromiso público y privado contra la violencia de género y para mí fue un auténtico regalo personal y profesional ser la presentadora de "Rocío, contar la verdad para seguir viva". Hubo mucho hate y bulos relacionados con el documental y el final de Sálvame: No se puede ser tan simplista y hay que mirar mucho más allá. Independientemente de las malas gestiones que yo considero que se hicieron desde Mediaset de un tema tan delicado e importante como es la violencia de género y la violencia machista, para mí fue un absoluto orgullo presentar "Contar la verdad para seguir viva". Hay a quien parece que se le atraganta o se le olvida, pero fue el programa más visto en Mediaset en 2021, le pese a quien le pese. Y yo, a pesar del altísimo peaje que he tenido que pagar, personal y profesionalmente, por ser su presentadora, lo volvería a hacer. No sé si igual, pero sí con el mismo nivel de compromiso con Rocío Carrasco y con todas las Rocíos.