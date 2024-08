"Coia o Caos", la serie que reivindica la historia del barrio vigués tirando de cliché

Casi cualquier vecino de Coia habrá escuchado eso de "¡Buf! ¡Barrio chungo!" o "¡Malote de Coia!" al confesar sus orígenes en el centro de Vigo. Y es que eso de "pasado pisado" no funciona demasiado si vives más allá de la rotonda del Alcampo.

Que los 80 fueron difíciles en este barrio vigués no es un secreto, como tampoco lo es para sus vecinos que pocos -por no decir, ninguno- sintieron la inseguridad en sus carnes en aquella época. Porque Coia no era hostil para sus habitantes, que se unieron en la adversidad y forjaron un sentimiento de pertenencia que difícilmente podía existir en un polígono de edificios de nueva creación en los que se instalaron personas de todo tipo y procedencia. Una de las normas era, precisamente: "A los vecinos no se les roba".

A pesar de ser un barrio obrero -y, quizá por ello-, Coia sabe lo que es la problemática del desempleo. También recuerda la conclictividad y los problemas sociales más acuciantes de los 80: La drogadicción fue, lamentablemente, el que más lo estigmatizó.

Dicen que tener presente la historia ayuda a no repetir errores y quizá de eso sepan mucho los vecinos de Coia. Muchos, entre ellos, Carlos Godoy -creador de la webserie "Coia o Caos"- responderán que el suyo es el barrio más seguro, agradable y tranquilo de toda la ciudad olívica.

Serie "Coia o Caos". Cedida

"La ley" de Coia

Dirigida por Manel Salgueiro e ideada por Carlos Godoy, "Coia o Caos" cuenta, en clave de retranca, la historia de tres "viejas glorias", los "coyotes". "El Rubio", "El Rata", y "El Manhazas" permanecieron entre rejas -por motivos que se omiten en la serie- durante dos décadas, y recuperan la libertad en un barrio que nada tiene que ver con el que conocieron y vivieron.

Godoy recuerda que uno de los impulsos para crear "Coia o caos" partió del periodista Eduardo Rolland y de un artículo en el que éste puso de manifiesto el pasado templario del barrio vigués de Coia. Lo anterior, mezclado con la desconocida historia del barrio y su época más difícil conformaron el caldo de cultivo de la webserie.

Una de las escenas de "Coia o Caos". Cedida

Los protagonistas no tienen voz, y esto es un reflejo de aquella parte de la sociedad que hoy en día sigue en el barrio, pero en un segundo -o tercer- plano: "Hay gente que sobrevivió a los 80 y que sigue anclada en el pasado. Continúan parando en los sitios de siempre, en su banco de siempre, quizá cobran una paga... Son, digamos, invisibles", explica Carlos Godoy. "La diferencia con los tres protagonistas de 'Coia o Caos' es que éstos son idealistas y, a partir de un detonante -el territorio templario autogestionado-, deciden luchar por hacer de Coia una nación independiente", añade.

Para lograr su cometido, "los coyotes" crearán su bandera y secuestrarán a artistas. Todo en clave de humor y sin transitar por cuestiones "escabrosas", sino desde el humor.

"Un homenaje"

"Coia o caos" se presenta como un homenaje un barrio en el que se reivindica su parte histórica más desconocida y su calidad de vida. "Coia es un lugar ideal para vivir: Estamos cerca de las playas, tenemos parques y zonas verdes...", remarca el creador de "Coia o Caos". "Coia siempre fue así, pero en los 80 vino a vivir, de golpe, mucha gente. Muchos conformaban familias desestructuradas y afectadas por la crisis económica. Fue como una especie de polvorín y a ello se le sumó el problema de la droga, que hizo muchos estragos. La fama quedó ahí y se consideró uno de los barrios más peligrosos de España", anota.

Carlos Godoy tiene claro lo que queda de aquel Coia de los 80: "Lo que hizo fue marcar un carácter. De aquellas nadie era de Coia: Era de Teis, de Ourense o de otros lugares, y terminaron viviendo aquí", remarca Godoy. "Se creó una identidad, un decir que 'soy de Coia', con orgullo'", añade.

En "Coia o Caos" han participado actores como Uxía Blanco o Antonio Durán Morris, y han cedido su música artistas y grupos como Eladio Santos, o Tony Lomba.