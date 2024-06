El festival FICBueu organiza una proyección de cortos palestinos para recaudar fondos para Gaza

El festival audiovisual FICBueu organiza una proyección de cortometrajes palestinos el próximo 13 de junio para recaudar fondos para la ONG Medical Aid for Palestinians, que presta ayuda sanitaria a la población de la Franja de Gaza.

La actividad se desarrollará en el Centro Social do Mar, en Bueu, a partir de las 20:30 horas. Las entradas cuestan 3 euros, aunque también se puede hacer un donativo si no se va a asistir a la proyección con el dinero que se quiera aportar a la causa. Están disponibles en la web del festival.

Los cortometrajes seleccionados son Road to Palestine (1985), de Layaly Badr; The White Elephant (2018), de Shuruq Harb; Your Father Was Born A 100 Years Old, And So Was The Nakba (2017), de Razan AlSalah; The Silent Protest: Jerusalem 1929 (2019) de Mahasen Nasser-Eldin y Electrical Gaza (2015), de Rosalind Nashashibi.

Además, la organización del FICBueu ha decidido excluir de la selección de esta edición aquellas películas que obtuvieran financiación pública de Israel o de cualquier entidad pública o privada "que apoye el genocidio del pueblo palestino". El festival se celebrará del 6 al 21 de septiembre,