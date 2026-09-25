O Eixo Atlántico expone en Viana do Castelo (Portugal) las mejores obras artísticas de su bienal a lo largo de 30 años

Viana do Castelo acoge en los Antigos Paços do Concelho una exposición permanente con las obras premiadas a lo largo de los 30 años de vida de la Bienal de Pintura del Eixo Atlántico. Se trata de uno de los programas culturales de mayor relevancia, participación y proyección de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

La Bienal de Pintura del Eixo Atlántico, actualmente en su XV edición, nació en 1997 con carácter itinerante. Hasta ahora, las exposiciones de cada edición han recorrido diferentes municipios de Galicia y del Norte de Portugal, acercando las obras participantes y premiadas a distintos públicos y consolidándose como un espacio de creación e intercambio cultural.

La novedad de esta última edición radica en que las mejores obras se congregan en un único espacio y se presentan de manera permanente. La nueva exposición de los Antigos Paços do Concelho de Viana do Castelo reúne, concretamente, 31 obras premiadas a lo largo de las diferentes ediciones de la Bienal, ofreciendo un recorrido por la evolución de la pintura contemporánea de la Eurorregión y por sus diferentes técnicas, estilos y temáticas. Hay trabajos, por la parte gallega, de artistas de Vigo, Cangas, Pontevedra, A Coruña, Tui y Xinzo de Limia

Desde la organización puntualizan que la exposición refleja la "diversidad y vitalidad" de la creación artística de Galicia y el Norte de Portugal y convierte a Viana do Castelo en un nuevo espacio de referencia para la difusión de este patrimonio cultural compartido.

La Bienal de Pintura mantiene, además, su compromiso con las nuevas generaciones a través del Premio Jóvenes Talentos Luso-Galaicos, que reconoce y da visibilidad a jóvenes artistas de la Eurorregión.

Con esta exposición permanente, las 31 obras ganadoras pasan a formar parte de un legado artístico accesible al público, preservando la memoria de la Bienal y manteniendo vivo el diálogo cultural entre Galicia y el Norte de Portugal.