Los 50 años de Transición, a análisis en el Museo de Pontevedra con entrada gratuita

El próximo miércoles, día 30 de septiembre, se celebrará en el Museo de Pontevedra la conversación "50 años de la Transición española", un encuentro que fue presentado por el diputado de Cultura, Jorge Cubela, y el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidade de Santiago de Compostela, José Julio Fernández Rodríguez.

En la conversación participarán, además del catedrático, el exalcalde de Pontevedra y exdiputado nacional José Rivas Fontán y los estudiantes universitarios Irene Curty Novoa y Rodrigo García Seco.

El evento se celebrará en el vestíbulo del Edificio Castelao a partir de las 20:00 horas, con acceso libre.