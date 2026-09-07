La Fundación Yosso-Xosé de Valbuxán, en O Bolo (Ourense), declarada oficialmente de interés gallego

La Fundación Yosso-Xosé de Valbuxán, con sede en el municipio ourensano de O Bolo, ha sido declarada oficialmente de interés gallego por la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, según recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG).

La entidad fue constituida en marzo de 2026 con el objetivo de preservar y difundir la obra de Xosé de Valbuxán-Yosso, nombre artístico de José Porto García, poeta y pintor fallecido en 2019. Su obra puede visitarse actualmente en el Museo de Yosso, en O Bolo. La fundación está presidida por Mariña Porto García, hermana del artista.

Entre sus fines se encuentran promover el patrimonio cultural y social vinculado al creador, apoyar y fomentar el uso de la lengua gallega en sus actividades y contribuir al progreso cultural y artístico de la comarca de Valdeorras, especialmente en los ámbitos en los que trabajó Xosé de Valbuxán-Yosso.

La fundación solicitó en abril su clasificación, la declaración de interés gallego y su inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego. El pasado 21 de agosto fue clasificada inicialmente como fundación de interés cultural por la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.