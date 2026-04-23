Estos son los libros más vendidos en Vigo este Día del Libro: "El papel sigue vivo"

Este 23 de abril, las librerías de Vigo celebran su gran día: el Día del Libro. Aunque la tradición no está tan arraigada en Galicia como en Cataluña, cada vez son más los gallegos que se suman a regalar libros en estas fechas. Y es que pocas formas hay más efectivas de transmitir afecto que a través de las palabras y la literatura.

A ello contribuye también el 10% de descuento que las librerías pueden aplicar en esta jornada señalada. "El precio del libro está fijado por ley y, por lo general, solo podemos ofrecer descuentos del 5%", explican desde la Casa del Libro, subrayando que el Día del Libro y las Ferias del Libro son las únicas ocasiones en las que pueden ampliarlos. "La gente suele concentrar sus compras para aprovechar estos descuentos", añaden desde Librouro.

"Es un día grande. El mayor descuento del año atrae a mucha gente", destacan desde la Casa del Libro. Durante toda la mañana se percibe un ajetreo poco habitual en las librerías de la ciudad, que se llenan de lectores. "Para nosotros, las ventas se equiparan a las de los días de Navidad", comentan desde Librouro, señalando además que este 23 de abril supone un pequeño "empujón" para un sector que suele comenzar el año con cifras más discretas.

La cercanía del Día de la Madre, que se celebra el primer domingo de mayo, también influye: muchos aprovechan para adelantar sus compras. En lo que coinciden todas las librerías es en el aumento de regalos -y autorregalos- en forma de libros. "Cada año va a más", aseguran desde la Casa del Libro. Además, ambas librerías destacan un repunte de la lectura entre los jóvenes. "Aunque se diga que las redes sociales la están sustituyendo, el libro en papel sigue muy vivo", celebran desde Librouro.

Los favoritos de los vigueses

"La sorpresa de este año es Comerás flores, de Lucía Solla Sobral, que está funcionando de forma espectacular", explican desde la Casa del Libro. También destacan títulos como Maite, de Fernando Aramburu; Mentira, de Juan Gómez-Jurado; La asistenta, de Freida McFadden; Una niña buena, de Elisabet Benavent; así como las obras de Sonsoles Ónega y Máximo Huerta.

Por su parte, desde Librouro señalan Asesinato en el Molino del Cura, de Arantza Portabales; La península de las casas vacías, de David Uclés; o Hamlet, de William Shakespeare, impulsado por su reciente adaptación cinematográfica. "Ahora mismo, la novela negra y la fantástica tienen mucho tirón", concluyen.