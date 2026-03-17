El Concello de Vigo convoca los proyectos expositivos de 2027 para los museos de la ciudad

El regidor olívico, Abel Caballero, anunció este martes la publicación de las bases reguladoras para la convocatoria de proyectos expositivos del año 2027 en la red de museos del Concello de Vigo, Casa das Artes y Casa Galega da Cultura.

El procedimiento está abierto a artistas, comisarios, gestores culturales y expositores con el objetivo de que hagan sus propuestas artísticas temporales. Eso sí, deberán reunir una serie de características.

En la Casa Galega da Cultura se buscará apoyar a artistas gallegos emergentes y, en la Casa das Artes, se acogerán muestras de lenguaje creativo contemporáneo. "Los proyectos tendrán que ser inéditos en la ciudad", precisó Caballero.

La inscripción de la propuesta tendrá que realizarse mediante el registro del Concello.