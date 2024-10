Varios expertos abordan en Vigo la catástrofe humanitaria en Gaza

El Auditorio de Afundación Obra Social Abanca acogió este miércoles la jornada "Gaza (la catástrofe Nakba)", en la que varios expertos abordaron y comentaron la situación actual de Palestina desde diferentes perspectivas.

El evento, organizado por el Concello de Vigo y las asociaciones "Hoy por ti" y "Juezas y Jueces por la democracia", puso el foco en la catástrofe humanitaria en Gaza el año en el que se cumple el 76 aniversario de la "Nakba", que en árabe significa "catástrofe", la expulsión masiva de los 700.000 palestinos que huyeron o fueron expulsados de lo que hoy es el Estado de Israel.

Óscar Camps, fundador y director de la ONG Open Arms, se refirió a la misión que llevaron a cabo con World Central Kitchen para romper el bloque impuesto por Israle y llevar alimentos a las comunicades del norte de Gaza, en la que murieron siete cooperantes; "Estas organizaciones, comprometidas con ayudar en situaciones de crisis humanitaria, se enfrentaron a riesgos significativos en su esfuerzo por llevar asistencia vital a la población de Gaza. A pesar de sus intenciones humanitarias, la operación fue interrumpida de manera violenta, subrayando las difíciles condiciones y peligros a los que se enfrentan los trabajadores humanitarios en zonas de conflicto".

Por su parte, la coordinadora de Recursos Humanos y Finanzas de Médicos Sin Fronteras en Gaza, Ana Isabel Tomás Tudela, explicó la la difícil situación que vive la población civil, desplazada forzadamente en numerosas ocasiones, viviendo en tiendas improvisadas sin acceso a los principales servicios básicos, con miedo al constante bombardeo por parte del ejército israelí y sin ninguna esperanza después de un año.

Además, habló sobre las principales necesidades médicas y humanitarias y relató experiencias propias durante su estancia de mes y medio en el sur de la Franja.

Manifestaciones en Europa y Estados Unidos contra el Gobierno

Ernesto Ekaizer, periodista y escritor de origen judío, que pasó su infancia en Tel Aviv al crearse el estado de Israel explicó que "nunca antes judíos, jóvenes y mayores, se habían manifestado en Europa y Estados Unidos contra la política del Gobierno israelí". Según Ekaizer, "esos jóvenes y mayores, a los cuales me he unido, no se han envuelto en la bandera que denuncia el antisemitismo para justificar el exterminio en Gaza" ni para "negar la existencia de Palestina y del pueblo palestino”.

El encargado de la clausura de la jornada vía telemática fue Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea. "El horror no sólo continúa, sino que se ha multiplicado por cincuenta, y empeora cada día. El nivel de ayuda humanitaria que entra en Gaza es el más bajo desde que empezó la guerra. Cuatrocientas mil personas se ven obligadas a desplazarse otra vez desde el norte, el número de víctimas mortales, 40.000, la mayor parte mujeres y niños con una política deliberada de limitar la ayuda humanitaria que entra lo que ha producido en Gaza una situación dantesca", denunció.

Borrel, que denunció que se repite "la misma historia" en la frontera con Líbano, destacó que el uso muchas veces desproporcionado de la fuerza con el que el ejército de Israel ha estado operando en Gaza no es una buena señal para pensar que los civiles están protegidos como manda la ley internacional, ni en Gaza, ni en Cisjordania y en Líbano.