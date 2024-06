Néboa Concept: definiendo desde Vigo la esencia del estilo atlántico

Si a uno le piden que describa el estilo mediterráneo o el estilo nórdico, por ejemplo, sabría dar una respuesta más o menos elaborada: tonos blancos y azules que evocan el mar y el buen tiempo en el caso del primero; minimalismo, líneas rectas y colores claros para el segundo. Pero, ¿cómo es el "estilo atlántico"? ¿Existe una estética común para todos los lugares que baña este océano?.

Elena Coello, ourensada afincada en Vigo y gestora cultural, se formuló estas preguntas hace años, cuando vivía en Barcelona. Allí se dio cuenta de que el estilo atlántico era un "gran descoñecido" y sin embargo, para ella era su principal fuente de inspiración y el lugar al que enfocaba todos sus proyectos.

En cuanto surgió una oportunidad para volver a Galicia, decidió que era el momento de ahondar en el concepto y tratar de definir sus límites. Así, creó una guía de estilo para aplicar en su propio negocio, un alojamiento hostelero, y emprendió la búsqueda de otros proyectos afines, que acabaría materializándose en la comunidad Néboa Concept.

Un proyecto atlántico

En el año 2016, Elena Coello dejó Barcelona para tomar las riendas del negocio familiar, un hostal ubicado en Vigo al que rebautizó como Lar Atlántica. El espacio se convirtió en un lienzo en blanco en el que la emprendedora quiso plasmar su visión estética. "Colaborei cunha interiorista que me axudou a darlle forma. Buscábamos que ese estilo atrántico estivese baseado na paisaxe", explica.

"O estilo atlántico é simple, as casas de aquí e de toda a costa atlántica non están recargadas", cuenta, "Queríamos empregar materiais autóctonos, como a madeira dos castiñeiros, cores suaves tamizadas pola luz que temos, que é moi diferente á do Mediterráneo, tamizada pola néboa".

Esta estética, como apunta Coello, no solo se encuentra en Galicia, también corresponde con otros lugares como el País Vasco, la Bretaña francesa, Inglaterra o Irlanda. "O océano conectounous e compartimos moitas cousas, como a gastronomía, a arquitectura ou a paisaxe", destaca.

El alojamiento fue el gran paso para materializar lo que después saldría a la luz como Néboa Concept, una plataforma en la que la gallega ejerce como curadora de proyectos que sintonizan con el espíritu atlántico. Bajo el paraguas de Néboa se aglutinan iniciativas turísticas, experiencias, marcas de ropa y empresas de otros sectores. Por ejemplo, forman parte los Apartamentos Ardora, el hotel A Casa de Aldán, la firma textil Las flores de Greta o el estudio de diseño de producto Oitenta.

En el caso de los alojamientos, busca "que sexan sinxelos, que teñan un toque contemporáneo e moderno, que empreguen materiais de aquí e cores que recorden á luz do Atlántico"; mientras que en proyectos de otras disciplinas prima que la sostenibilidad sea uno de sus valores principales.

El objetivo de Elena Coello con esta plataforma es que todas estas firmas "teñan máis visibilidade" y ayuden al mismo tiempo a configurar en el imaginario social qué es el estilo atlántico. Todas las propuestas son seleccionadas por ella misma con mimo y una vez dentro de Néboa, las ayuda a promocionarse y las difunde en su página web y en los otros canales del proyecto, como la newsletter. En este boletín mensual comparte una selección de imágenes e iniciativas inspiradoras.

"Ogallá a comunidade medre e que a xente saiba que co estilo atlántico pódese chegar moi lonxe. Quero que a xente valoro todo isto do que falo sempre, a nosa paisaxe, como coidamos o planeta", afirma la creadora de Néboa, quien ha aprendido desde que puso todo esto en marcha que "hai máis proxectos do que pensaba" que hacen realidad esa guía de estilo.