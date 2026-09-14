Cesa el jefe de prensa del vicepresidente de la Deputación de Pontevedra tras el polémico vídeo de TikTok

El jefe de prensa del vicepresidente de la Deputación de Pontevedra, Álvaro Rodiño, ha comunicado este lunes su "cese a petición propia" tras el polémico vídeo publicado en TikTok, en el que frivoliza sobre apalear niños huérfanos.

Pese a pedir disculpas y remarcar el "claro tono de broma" del vídeo, Rodiño ha presentado este lunes su dimisión como personal eventual de libre designación y de sus funciones como jefe de prensa del vicepresidente primero de la Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez.

Domínguez ha agradecido su desempeño en el puesto en estos últimos años y le ha deseado "éxitos futuros" en su "camino profesional y personal". Además, en rueda de prensa, ha asegurado que él no habría publicado un contenido de esas características: "Es de mal gusto, yo no lo colgaría".

Cabe recordar que PSOE y BNG habían reclamado la dimisión de Rodiño tras la publicación del vídeo, del que se hizo eco hasta el ministro de Transportes del Gobierno de España, Óscar Puente. "Ni lo van a cesar, ni va a dimitir", afirmó entonces el político socialista a través de redes sociales.

En esta línea, el PSOE anunció su intención de trasladar los hechos a la Fiscalía Provincial de Pontevedra ante la posibilidad de que el contenido pudiera ser constitutivo de un delito de odio. Esta iniciativa ha sido cuestionada este lunes por Domínguez.

Sobre todo denuncia ante la fiscalía, porque ni va a dimitir, ni lo van a cesar. https://t.co/5OA2hzIsca — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 11, 2026

"Yo creo que la Fiscalía está bastante ocupada y con bastante trabajo por casos de corrupción del PSOE como para darle trabajo con un vídeo de Internet en tono humorístico, aunque sea de mal gusto", ha afirmado el también candidato del PP a la alcaldía de Pontevedra, que ha precisado que no realiza un seguimiento de las redes sociales de todos los trabajadores de la Deputación.

Preguntado tras el Consello de la Xunta de Galicia, el presidente Alfonso Rueda ha criticado a aquellos que "resucitaron políticamente" para exigir la dimisión de Rodiño "con mucha energía", mientras que "tuvieron la boca cerrada frente a escándalos en su partido por corrupciones". Sobre el vídeo, ha afirmado que era "inoportuno" y, en su opinión, "no tenía gracia".