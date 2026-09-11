Un jefe de gabinete en la Diputación de Pontevedra responde en un vídeo editado cómo golpearía con un palo a un huérfano

Grave polémica la que ha sacudido en las últimas horas la Diputación de Pontevedra tras un vídeo en el que uno de los jefes de gabinete del ente provincial, Álvaro Rodiño, aparece bromeando con que golpearía con un palo de golf la cabeza de un niño huérfano.

El malestar generado ha sido tal, que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha manifestado a través de sus redes sociales y ha instado a denunciar estos hechos ante la Fiscalía porque "ni lo van a cesar, ni va a dimitir".

PSOE y BNG han pedido al presidente de la Diputación y del PP provincial de Pontevedra, Luis López, y al vicepresidente primero de la institución y líder del PP local, Rafa Domínguez, el cese de su jefe de gabinete, Álvaro Rodiño, por aparecer en un vídeo publicado en TikTok en el que, afean los socialistas, "bromea asegurando que golpearía con un palo de golf la cabeza de niños huérfanos".

Rodiño, a título personal, se ha defendido trasladando que el vídeo, que ciñe a su ámbito "personal", se enmarca en un trend de TikTok viralizado en los últimos meses, que consiste en grabar a alguien respondiendo a una pregunta y, en el montaje, sustituirla por otra diferente, en ocasiones absurda o políticamente incorrecta.

Un trend de humor

"El vídeo tiene tres meses y forma parte de uno de los muchos trends de humor que circulan habitualmente por redes sociales. Llevo años trabajando en este entorno y conozco perfectamente ese lenguaje, ese tipo de contenido y el contexto en el que se hizo. Creo que el propio vídeo deja claro el tono de broma, incluso por mi reacción y por mi manera de reírme", esgrime el jefe de gabinete.

Dicho esto, agrega que, en todo caso entiende que, "al sacar unos segundos de ese contexto y verlos de manera aislada, alguien pueda interpretarlos de otra forma". "Si alguien se ha sentido ofendido, le pido sinceramente disculpas", ha insistido.

"Asqueada hasta la náusea"

Sus argumentos, sin embargo, no han convencido al PSOE pontevedrés, que ha trasladado, en un comunicado, no solo su petición de cese, sino su intención de presentar denuncia por supuesto delito de odio ante la Fiscalía provincial. Tampoco al BNG, que le vincula con "afirmaciones de odio totalmente inaceptables" para alguien que ostenta "un cargo de su responsabilidad".

En el caso del PSOE provincial pontevedrés, la portavoz, Laura Iglesias, afirma sentirse "asqueada hasta la náusea" al ver "unas imágenes en las que un trabajador de la Diputación de Pontevedra, vinculado al PP, deshumaniza a los menores".

La portavoz socialista, que pone el foco en que "es personal eventual de la Diputación" con un salario anual que supera los 48.000 euros, agrega que "alguien que se comporta de esta manera y que permita que su mujer suba vídeos repugnantes de este tipo no merece cobrar ni un céntimo de dinero público". "No basta con que se pidan excusas. Si no dimite inmediatamente, deben echarlo", afirma.

Este mismo viernes, otros cargos socialistas se han pronunciado sobre la polémica a través de redes sociales, como la expresidenta de la institución provincial, ahora concejala, senadora y presidenta del PSdeG, Carmela Silva, quien traslada su "asco" y receta, en la línea, "cese y denuncia ante la Fiscalía".

En redes le ha respondido el eurodiputado Nicolás González Casares: "Pues si es humor, podría hacerse de otra manera, porque no tiene ninguna gracia. Pero bueno, mejor que sigan ahí jugando con sus palos de golf, que no hacen daño a nadie". En la polémica, además, ha terciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, que apostilla: "Sobre todo, denuncia ante la Fiscalía, porque ni va a dimitir, ni lo van a cesar".

"Eso está muy lejos de cómo soy"

Por su parte, Rodiño ha transmitido que lo que más le "preocupa" es que "pueda interpretarse que existe en mí algún tipo de desprecio hacia un niño, hacia un huérfano o hacia una persona vulnerable". "Eso está muy lejos de cómo soy y, sobre todo, de cómo entiendo la vida", agrega, y ejemplifica que ha impulsado iniciativas de carácter social, como una para recoger zapatillas y hacerlas llegar a niños de Guinea-Bisáu.

También remarca que no fue él el que publicó el vídeo, pero dado que aparece en él, considera que le corresponde "dar la cara y explicar personalmente lo ocurrido". "Y quiero dejar claro que esto pertenece únicamente a mi ámbito personal y no tiene ninguna relación con mi trabajo ni con la actividad política o institucional en la que desarrollo mi labor, resalta.

Finalmente, concluye que no va a negar que el vídeo "pueda resultar desafortunado" ni que alguien "pueda interpretarlo de una manera diferente a la intención con la que se hizo". "Lo entiendo, lo lamento y vuelvo a pedir disculpas a quien haya podido sentirse herido u ofendido", intenta zanjar.