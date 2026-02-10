Pontevedra en alerta amarilla: canceladas las actividades al aire libre este miércoles

Última hora de la borrasca Ingrid en Galicia, en directo | Restricciones en las carreteras por la nieve y alerta roja en el mar Europa Press

La provincia de Pontevedra mantendrá la alerta amarilla por fuertes lluvias durante este miércoles. Además, la Secretaría Xeral para o Deporte ha decretado que continúen suspendidas las actividades al aire libre, como ya ocurrió este martes.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en toda la provincia se espera un riesgo bajo de alerta, con precipitación acumulada de hasta 60 mm en 12 horas. En la costa, la alerta amarilla se mantiene por mar combinada del oeste de 4 a 5 metros y vientos del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

Las restricciones afectan a actividades al aire libre en 16 concellos del interior de Pontevedra: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. Asimismo, no se permitirá la práctica de deporte federado ni las actividades del programa Xogade en exteriores.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, como diques, rompientes y paseos marítimos, y extremar las medidas de seguridad al realizar cualquier actividad en el mar.