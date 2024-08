Baiona no tendrá atracciones en sus fiestas por una "falta de acuerdo" con los feriantes

Baiona no tendrá atracciones en sus fiestas populares: No las tuvo en las del Carmen y tampoco las tendrá en la Anunciada, según el Consistorio, por no haber sido posible llegar a un acuerdo con los feriantes "que garantizara la seguridad de todos los asistentes y el cumplimiento de la ordenanza municipal vigente desde el año 2012".

Representantes municipales y de los feriantes llevaron a cabo varias reuniones que, finalmente, resultaron infructuosas. En este extremo y según explicaron desde el Consistorio "las líneas rojas para este equipo de gobierno son la seguridad y el cumplimiento de las obligaciones de pago por ocupación de espacio público".

A lo anterior se suma, según las mismas fuentes, "la protección del patrimonio, ya que se trata de una zona de especial protección y la zona del Paseo Pinzón, un nuevo espacio de recreo para la población".