Varios bomberos trabajan en la extinción del fuego, a 24 de septiembre de 2026, en Calvos de Randín, Ourense, Galicia (España). Adrián Irago / EP

El fuego se descontrola en Calvos de Randín (Ourense): 350 hectáreas calcinadas y amenaza al núcleo de As Meaus

El fuego no da tregua en Calvos de Randín (Ourense). Sigue activo y se mantiene la situación dos de alerta por la proximidad del núcleo As Meaus, en el municipio vecino de Baltar. Todo ello tras arrasar, al menos, 350 hectáreas.

Las labores de extinción continúan -en las últimas horas se sumaron medios del Ministerio para la Transición Ecológica- y se espera que, sobre las 10:30 horas, los medios aéreos se reincorporen a esas tareas.

Por otro lado, esta madrugada se declaró otro fuego en la parroquia de Reigada, en el Concello de Manzaneda. Se estima que la superficie quemada supera las 20 hectáreas, según ha recogido Europa Press.

Para su extinción se han movilizado (medios acumulados) 6 agentes, 8 brigadas, 6 motobombas y una pala.