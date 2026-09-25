El fuego se descontrola en Calvos de Randín (Ourense): 350 hectáreas calcinadas y amenaza al núcleo de As Meaus
En las últimas horas se ha declarado otro fuego en Manzaneda, que ya se ha llevado por delante unas 20 hectáreas
Más información: El incendio de Calvos de Randín (Ourense) alcanza las 250 hectáreas y mantiene en alerta a Baltar
El fuego no da tregua en Calvos de Randín (Ourense). Sigue activo y se mantiene la situación dos de alerta por la proximidad del núcleo As Meaus, en el municipio vecino de Baltar. Todo ello tras arrasar, al menos, 350 hectáreas.
Las labores de extinción continúan -en las últimas horas se sumaron medios del Ministerio para la Transición Ecológica- y se espera que, sobre las 10:30 horas, los medios aéreos se reincorporen a esas tareas.
Por otro lado, esta madrugada se declaró otro fuego en la parroquia de Reigada, en el Concello de Manzaneda. Se estima que la superficie quemada supera las 20 hectáreas, según ha recogido Europa Press.
Para su extinción se han movilizado (medios acumulados) 6 agentes, 8 brigadas, 6 motobombas y una pala.