Detenido un septuagenario de Calvos de Randín (Ourense) acusado de provocar cinco incendios en Trasmiras

Un hombre de 74 años de edad ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de cinco incendios forestales registrados en el municipio ourensano de Trasmiras, los cuales quemaron siete hectáreas.

Fue el Equipo de investigación de incendios de la Guardia Civil el que detuvo, a las 23:30 horas del día 24 de septiembre, a este vecino de Calvos de Randín.

Los cinco fuegos en el término municipal de Trasmiras se registraron durante la madrugada del día 24, tal y como recogió Europa Press.

En las imágenes distribuidas por la Guardia Civil se puede ver al hombre esposado bajando de una furgoneta policial acompañado por agentes.