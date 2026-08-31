Accidente de un camión que transportaba cerdos en Nogueira de Ramuín.

Accidente de un camión que transportaba cerdos en Nogueira de Ramuín. GC Ourense

Provincia de Ourense

Desviado el tráfico en la N-120 tras volcar un camión con 180 cerdos en Nogueira (Ourense)

La circulación se ha visto afectada entre los kilómetros 550 y 558

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Un camión con cerca de 180 cerdos ha volcado este lunes en la carretera N-120, a su paso por el municipio ourensano de Nogueira de Ramuín. El vial ha tenido que cortarse al tráfico debido a las tareas de limpieza que se están efectuando sobre él.

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Más concretamente y según la información del 112 Galicia, la circulación se ha visto afectada entre los kilómetros 550 y 558. Con todo, se han habilitado varios desvíos.

En estos momentos y según ha recogido Europa Press, los vehículos discurren a través de la N-120A para tráfico ligero. En lo que tiene que ver con los vehículos pesados, el tráfico se ha desviado hacia Chantada-Monforte de Lemos por las vías N-544, N-525 y N-540 en sentido decreciente y también en dirección creciente de Monforte de Lemos hacia Ourense.