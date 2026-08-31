Desviado el tráfico en la N-120 tras volcar un camión con 180 cerdos en Nogueira (Ourense)

Un camión con cerca de 180 cerdos ha volcado este lunes en la carretera N-120, a su paso por el municipio ourensano de Nogueira de Ramuín. El vial ha tenido que cortarse al tráfico debido a las tareas de limpieza que se están efectuando sobre él.

Más concretamente y según la información del 112 Galicia, la circulación se ha visto afectada entre los kilómetros 550 y 558. Con todo, se han habilitado varios desvíos.

En estos momentos y según ha recogido Europa Press, los vehículos discurren a través de la N-120A para tráfico ligero. En lo que tiene que ver con los vehículos pesados, el tráfico se ha desviado hacia Chantada-Monforte de Lemos por las vías N-544, N-525 y N-540 en sentido decreciente y también en dirección creciente de Monforte de Lemos hacia Ourense.