Abogados Cristianos denuncia la profanación y asalto a una iglesia de Xinzo de Limia (Ourense)

La madrugada del pasado 7 de agosto, la iglesia de Parada de Ribeira sufrió destrozos y robos, unos hechos que han sido denunciados por la Fundación Española de Abogados Cristianos. Así, la entidad se ha dirigido al Tribunal de Instancia de Xinzo de Limia, en Ourense, para denunciar a los responsables del "asalto y profanación" del templo.

El asalto, tal y como recuerda la entidad, se produjo en un momento en el que la iglesia se encontraba cerrada al público y sin actividad litúrgica. A la mañana siguiente, la sacristana encontró el templo abierto y comprobó que numerosos objetos "de enorme valor histórico, artístico y religioso" habían sido sustraídos.

Tal y como ha recogido Europa Press, Abogados Cristianos apuntó a que "dentro del templo se encontraron graves signos de violencia". "Los autores se dirigieron hacia el altar mayor y reventaron con herramientas el sagrario, forzando su cerradura para acceder a los vasos sagrados y a la reserva eucarística que se encontraba en su interior".

Entre las piezas robadas se encuentra una cruz procesional de plata del siglo XVIII, considerada por la Diócesis de Ourense una pieza de valor incalculable por su antigüedad y singularidad artística. También fueron sustraídos un cáliz litúrgico de plata, dos copones, otra cruz procesional y dinero procedente de las colectas y de los cepillos del templo.

Abogados Cristianos considera especialmente grave "la sustracción y manipulación de las hostias consagradas custodiadas en el sagrario". "La extracción deliberada de las formas consagradas tras forzar su lugar de custodia supone una profanación de extraordinaria gravedad", apostillan.