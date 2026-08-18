La Xunta desactiva la alerta roja por calor en toda Galicia y mantiene a Valdeorras en alerta naranja

Galicia afronta este martes sus últimos días de calor extremo antes de la llegada de leves precipitaciones que azotarán gran parte del territorio. Así, ningún concello estará este miércoles en alerta roja y tan solo la comarca de Valdeorras continuará en aviso naranja.

Como recoge Europa Press, el episodio de calor perderá intensidad en buena parte de Galicia, ya que las previsiones apuntan a un descenso significativo de las temperaturas en el oeste de la comunidad a partir del miércoles.

Ante las altas temperaturas, la Consellería de Sanidade recomienda aumentar la ingesta de líquidos, evitar bebidas alcohólicas, muy azucaradas o con cafeína, reducir la actividad física durante las horas de más calor y permanecer en espacios ventilados o acondicionados y a la sombra.

Los principales grupos de riesgo son las personas mayores de 65 años y los menores de cuatro años, especialmente los menores de un año, así como quienes padecen determinadas enfermedades, toman ciertos medicamentos o desarrollan actividades laborales o deportivas durante varias horas al aire libre.

Asimismo, Sanidade recomienda que, en caso de agotamiento o golpe de calor, se solicite asistencia médica urgente a través del 061.