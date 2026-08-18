Un pueblo de Ourense se queda seis días "sin una gota de agua": El alcalde apunta a un "consumo excesivo"

Vecinos de Punxín, en la provincia de Ourense, muestran su preocupación por la situación que atraviesan algunas parroquias en lo tocante al suministro de agua. Por lo anterior, han reclamado, por medio de la asociación Punxín Decide, "medidas urgentes" para garantizar el abastecimiento en las zonas de Lamas y Vilamoure tras dos semanas con problemas en este sentido.

Los problemas se circunscribieron a los días 4, 5, 8, 13, 14 y 15 de agosto, momentos en los que dichos territorios se quedaron "sin una gota de agua", mientras que el resto de días el suministro ha sido "en muchos momentos, insuficiente, con muy poco caudal y una presión mínima".

Por su parte, el regidor del municipio, Manuel Vázquez (PP), consultado por Europa Press, ha apuntado a un "consumo excesivo" de agua que ha dificultado el bombeo, recalcando que los problemas de abastecimiento afectan también a otros municipios de la zona como Cenlle o San Amaro, cuyo suministro procede del mismo bombeo.

Así, ha recalcado que, actualmente, "todos los depósitos deberían estar sirviendo a las seis parroquias" que conforman el municipio, y ha explicado que el Consistorio se encuentra ahora localizando "dónde hay más excesos", a la espera de tomar la lectura en el contador.

Una situación "especialmente preocupante"

Así, la asociación de vecinos ha insistido en la necesidad de aplicar "medidas preventivas" y en la puesta en marcha de un plan de contingencia "inmediato", ante una situación que es "especialmente preocupante" al existir una residencia de mayores en situación de dependencia y para la que es necesario "agua de manera continua y suficiente".

"La falta de agua afecta directamente a la vida cotidiana de los vecinos y dificulta actividades tan básicas como ducharse, cocinar, poner una lavadora o realizar las tareas habituales de una vivienda", han lamentado.

Entre las posibles medidas a adoptar, incluyen cortes programados durante la noche para garantizar el abastecimiento durante el día, el uso de camiones cisterna, dar prioridad "absoluta" al abastecimiento de la residencia de mayores, vigilar los niveles de los depósitos, informar con antelación de cualquier corte programado o establecer un protocolo de actuación para las próximas semanas.