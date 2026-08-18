Alcaldía "rotatoria" en Viana do Bolo (Ourense): El PSOE cede el mando a la nacionalista Graciela Diéguez

Graciela Diéguez se ha convertido este martes en la primera mujer alcaldesa del municipio de Viana do Bolo, en Ourense. Lo ha hecho bajo el acuerdo fruto de la moción de censura que arrebató al "popular" Andrés Montesinos la alcaldía y por el que PSOE y BNG rotarían el puesto hasta los comicios de 2027.

Así, durante el pleno extraordinario celebrado este martes y con los votos a favor del PSOE y la abstención del PP, Diéguez tomó el bastón de mando del municipio relevando al anterior alcalde socialista, Germán García-Ávila.

En concreto, BNG y PSdeG habían alcanzado un acuerdo en agosto de 2025 que contemplaba una alcaldía rotatoria entre ambos partidos, que comenzó con el mandato de García-Ávila durante 11 meses, para ser sucedido por Diéguez hasta las elecciones municipales de mayo de 2027, gobernando en ambos casos en minoría.

La nueva regidora tildó este día de "muy especial", asumiendo el nuevo cargo con "orgullo y una responsabilidad". "Creo que podremos resolver muchos de los problemas que afectan a nuestros vecinos y vecinas", ha señalado, apuntando especialmente a aquellos territorios que fueron afectados por las riadas del pasado mes de junio.

"Viana tiene mucho potencial. Tenemos que seguir pidiendo servicios esenciales e intentar que se creen las condiciones para que aquí se puedan establecer familias y sea un buen lugar en donde vivir. Lo primero es mirar por la situación tan dramática que fueron las riadas y recuperar la vida de las personas afectadas", ha añadido.