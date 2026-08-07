Herido grave un motorista tras invadir el carril contrario y chocar con un turismo en Ourense

Un motorista ha resultado gravemente herido tras invadir la vía contraria y colisionar frontalmente contra un turismo, provocando la caída de la moto en la que circulaba por la N-120, en Ourense.

Tal y como han informado fuentes de la Guardia Civil y del 112 Galicia a Europa Press, el siniestro se produjo alrededor de las 10:28 horas de este viernes. Fueron los profesionales de urgencias sanitarias y un particular quienes informaron de la caída de un motorista en esa vía.

En concreto, tal y como ha detallado el Instituto Armado, la moto invadió el carril contrario de la vía a la altura del kilómetro 563, colisionando frontalmente contra un turismo y provocándose así la caída del motorista, que fue localizado tendido sobre la calzada y grave.

Como consecuencia de la colisión, la vía fue temporalmente cortada en ambos sentidos durante la intervención, habilitándose posteriormente el tráfico mediante paso alternativo. Asimismo, la Comandancia ha informado de que el conductor del turismo ha dado negativo en pruebas de alcohol y drogas y el motorista utilizaba equipación "idónea", con casco, chaqueta y guantes.

Al lugar se ha desplazado un helicóptero medicalizado, así como los servicios sanitarios, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y Protección Civil, siendo el herido atendido y trasladado a un centro médico.