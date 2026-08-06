Un incendio obliga a suspender casi dos horas la circulación de trenes entre Santiago y Ourense

Un AVE a Galicia de Renfe, durante su etapa de pruebas. ADIF

Un incendio ha obligado a suspender la circulación de la línea convencional de trenes entre Ourense y Santa Cruz de Arrabaldo, debido a la proximidad de las llamas a la infraestructura ferroviaria. El fuego ya ha sido estabilizado y la circulación quedó restablecida menos de dos horas después de su interrupción.

Así lo ha comunicado Adif, que ha señalado que la suspensión afectó al tramo de ancho convencional Santiago de Compostela-Ourense. Es decir, la decisión del organismo estatal, tomada poco antes de las 15:00 horas, no afecta a los trenes de larga distancia ni de alta velocidad.

Tan solo se ha visto afectado el servicio regional de las 15:00 horas entre O Carballiño y Ourense. Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte de carretera. La circulación ya ha sido restablecida.

Por su parte, fuentes de la Consellería do Medio Rural han explicado que el incendio, que afecta a menos de una hectárea, se originó a las 13:42 horas y ya ha sido estabilizado sobre las 14:30 horas.

Como recoge Europa Press, en las labores de extinción trabajan hasta el momento cuatro agentes, cuatro brigadas, tres motobombas, un helicóptero y cuatro aviones.