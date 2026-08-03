Evolucionan favorablemente los cinco heridos durante la carrera de carrilanas de Muíños (Ourense)

Según ha trascendido en las últimas horas, las cinco personas que resultaron heridas durante la novena edición del Descenso de Carrilanas de Muíños, en Ourense, evolucionan favorablemente. Cuatro de ellas habían sido trasladadas al hospital, incluida una menor con "lesiones importantes".

Según ha confirmado el alcalde de Muíños, Plácido Álvarez, consultado por Europa Press, las víctimas continúan evolucionando y en tratamiento médico: Una de ellas desde su domicilio y las otras cuatro permanecen ingresadas en el hospital.

Así, el regidor ha trasladado su plena disposición y ayuda en lo que puedan necesitar, tanto a los cinco heridos como a sus familias, recalcando que el Consistorio se encuentra "siempre del lado de los lesionados".

Salida del circuito

Tal y como informaba el 112 Galicia, que recibió la primera llamada a las 12:30 horas de este pasado sábado, el accidente se produjo al salirse del circuito uno de los vehículos participantes. La carrilana terminó arrollando a varias personas del público que estaban presenciando el evento desde la Praza do Concello.

La central de emergencias movilizó un operativo conformado por el 061, miembros del GES de Muíños y la Guardia Civil de Tráfico, que situó el total de personas heridas en cinco. Finalmente, en base a la central de emergencias, cuatro de las víctimas fueron evacuadas al hospital, utilizando un helicóptero medicalizado para el traslado de la menor.