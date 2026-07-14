Muere un joven madrileño de 26 años en un accidente de tráfico en O Bolo (Ourense)
Conducía un turismo junto a un acompañante, que resultó ileso. El vehículo colisionó frontalmente contra una furgoneta en la que viajaban dos adultos y dos menores, que resultaron heridos leves
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Las carreteras ourensanas se han cobrado la vida esta tarde de un joven madrileño de apenas 26 años de edad. El siniestro se produjo en la carretera OU-533 (A Gudiña-A Rúa), a su paso por O Bolo (Ourense).
En concreto, según informó la Guardia Civil y recogió Europa Press, el accidente tuvo lugar a las 15:53 horas en el kilómetro 39,5 del citado vial.
El joven, que conducía un turismo junto a un acompañante que resultó ileso, colisionó frontalmente contra una furgoneta con matrícula de Bulgaria en la que viajaban dos adultos y dos menores que resultaron heridos leves.