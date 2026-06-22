Ourense vuelve a ser el horno de Galicia: Rozó los 40 grados en la media tarde de este lunes

39,6 grados. Es la temperatura a la que este lunes han tenido que hacer frente los ourensanos que, en la jornada precedente, ya habían visto como los mercurios de la ciudad de As Burgas alcanzaban los 38,9 grados. Así, según los datos de Meteogalicia, la temperatura más alta de lo que llevamos de lunes se registró a las 17:50 horas en las dos estaciones de Ourense, que marcaron 39,6 grados una, y 39,3 la otra.

Por otro lado, la estación de San Clodio, en Ribas de Sil (Lugo), alcanzó los 38,6 grados, la de Monforte, también en Lugo, los 38,1, y la de Leiro, los 37,3 grados.

Así las cosas, la Xunta ha informado de que se mantienen activas las alertas por calor en varias zonas de la Comunidad. En concreto, se mantiene nivel rojo en el centro de la provincia y la montaña de Lugo, nivel naranja en el interior de la provincia de A Coruña, sur de Lugo, noroeste de Ourense, Miño a su paso por Ourense, comarca de Valdeorras, montaña de Ourense e interior de la provincia de Pontevedra.

Finalmente, están en nivel amarillo el noroeste de A Coruña, la zona de A Mariña y el sur de la provincia de Ourense.

Según ha informado Meteogalicia, las altas presiones situadas en el norte de la Península atraerán una masa de aire muy cálida procedente del Norte de África, y esa masa estará sobre Galicia hasta el miércoles.

Actividades suspendidas

Debido al calor extremo, la Xunta ha pedido seguir una serie de recomendaciones para evitar los efectos adversos de las altas temperaturas en la salud. En el caso de la actividad deportiva, queda suspendida la actividad federada y la del programa Xogade en zonas de exterior en las zonas afectadas por el nivel rojo de alerta entre las 12:00 y las 20:00 horas.

Las autoridades advierten de que los grupos de riesgo son personas mayores de 65 años y menores de 4 años (especialmente los bebés menores de un año), personas con patologías o que estén a tratamiento con determinados fármacos, así como personas mayores que viven solas o en viviendas mal acondicionadas, o trabajadores expuestos a tareas en el exterior.

Entre las recomendaciones están la ingesta de más cantidad de líquidos (sin esperar a tener sed), aumentar el consumo de ensaladas y frutas, evitar comidas copiosas, mantener los alimentos en el frigorífico, usar ropa ligera, permanecer a la sombra y en lugares bien ventilados, evitar actividad al aire libre en horas de calor o vigilar a los menores y las personas mayores dentro de los vehículos.

Garantizar la protección de las personas trabajadoras

Tal y como ha recogido Europa Press, coincidiendo con la ola de calor, Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado este lunes una campaña de prevención de los riesgos derivados del calor extremo en los centros de trabajo y ha reclamado reforzar la negociación colectiva para garantizar la protección de la salud de las personas trabajadoras frente a fenómenos meteorológicos "cada vez más frecuentes e intensos".

"Frente al sol: sombra, agua fría y jornada reducida" es el lema de la iniciativa del sindicato, dada a conocer públicamente en Ourense por ser donde se registran las temperaturas más elevadas: en verano de 2025 se alcanzaron los 42,9 grados en junio, un récord histórico para ese mes, y se superaron nuevamente los 40 grados en julio y agosto.

Los representantes sindicales advirtieron de la necesidad de adaptar el trabajo al cambio climático y aseguraron que "ya no es una opción, sino un deber legal, social y ético". Asimismo, subrayaron que las altas temperaturas afectan a cuatro de cada diez personas trabajadoras en el Estado, en un contexto en que sólo el 8% de las empresas cuenta con planes específicos de actuación frente a fenómenos meteorológicos adversos.

CCOO ha recordado que el Real decreto ley 4/2023 establece medidas obligatorias en los trabajos al aire libre en función de los avisos meteorológicos. Así, el aviso naranja deberá adaptar o reducir la jornada laboral, mientras que el aviso rojo implica la prohibición de las tareas de riesgo.

Por su parte, el Sindicato de Enfermería (SATSE) ha presentado denuncias formales ante la Inspección de Trabajo y las gerencias de salud por las situaciones de "calor extremo e insoportable" que están sufriendo algunos centros sanitarios, en los que se superan las temperaturas máximas establecidas por ley para poder trabajar en condiciones adecuadas y evitar riesgos para la salud. En concreto, se ha referido a los casos de varios centros sanitarios, entre ellos, en la provincia de Ourense (Galicia).

Todo ello a pesar de que la normativa en España señala que, en espacios donde se realizan trabajos sedentarios, como las consultas sanitarias, la temperatura debe estar entre 17 y 27ºC, mientras que en entornos donde se realizan trabajos ligeros, como en las plantas de un hospital, debe situarse entre los 14 y 25ºC.

En este contexto, SATSE ha reclamado a los distintos responsables de Sanidad que aumenten la inversión en sistemas de climatización y mantenimiento para asegurar que todos los centros sanitarios cuentan con condiciones óptimas, ante un verano que se prevé más caluroso de lo normal.

Se aplaza "Deporte na rúa"

La organización del evento '3x3 Deporte na Rúa', en coordinación con las autoridades municipales y de salud pública, ha tomado la decisión de aplazar a septiembre el evento, que se iba a celebrar este próximo fin de semana en Lugo.

Tal y como han indicado, las altas temperaturas hacen difícil la celebración de la cita, ya que, aunque experimentasen un descenso durante el fin de semana, "la inercia térmica acumulada en el asfalto y el estrés térmico previo de la población desaconsejan la práctica deportiva exterior". La cita se desplaza para los días 11, 12 y 13 de septiembre.