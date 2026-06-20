Se da a la fuga tras atropellar a un agente y chocar contra otro coche al conducir sin carné en Verín (Ourense)
El agente se encuentra con contusiones y erosiones en ambos brazos, así como con traumatismo en un pie
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Un conductora sin carné, que circulaba en un coche sin seguro ni ITV, se ha dado a la fuga tras atropellar a un agente de la Guardia Civil que le había dado el alto en un control en Verín (Ourense), así como después de chocar contra un turismo.
Según explica la Guardia Civil a Europa Press, se trata de una vecina del municipio ourensano de Cualedro con múltiples antecedentes policiales y carente de permiso de conducción.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 14:00 horas del viernes en la carretera N-525, a la altura del punto kilométrico 168,900, en el municipio de Verín. Mientras una patrulla identificaba a la conductora, "esta inicia la marcha súbitamente arrastrando unos metros al guardia civil, hasta que este logra soltarse del vehículo".
Durante la huida, la conductora chocó contra un turismo con matrícula portuguesa y continuó la marcha.
El agente se encuentra con contusiones y erosiones en ambos brazos, así como con traumatismo en un pie.