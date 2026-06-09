Un incendio en Ourense obliga a interrumpir el tren convencional con Santiago de Compostela

Un AVE a Galicia de Renfe, durante su etapa de pruebas. ADIF

Las llamas han obligado a interrumpir la circulación ferroviaria entre Ourense y Santiago de Compostela. El incendio forestal se encuentra activo este martes en el municipio ourensano de Punxín y afecta ya a tres hectáreas, según estimación provisional de la Consellería do Medio Rural.

Como recoge Europa Press, Adif informa de que este fuego obligó a interrumpir la circulación de la línea convencional Santiago-Ourense, en el tramo entre Santa Cruz de Arrabaldo y Maside, si bien ya ha sido restablecida.

La Consellería do Medio Rural explica que el corte de la circulación fue necesario para "facilitar las labores de extinción", no por estar afectada la infraestructura. El incendio se inició a las 2:09 horas de la madrugada de este martes. Participan en las tareas de extinción cinco motobombas, ocho brigadas y cuatro agentes.