El Celta cumple su promesa con Ourense: Entrega equipos y material contra incendios

Ourense recibe el material contra incendios recaudado por el Celta de Vigo y jugadores ourensanos.

Este domingo, una representación del Real Club Celta entregó equipos y material contra incendios a la provincia de Ourense, adquiridos con los fondos conseguidos durante el encuentro "Xuntos contra o lume", que enfrentó, de manera amistosa, a los olívicos y a una selección de jugadores ourensanos.

Lo anterior se decidió tras los incendios que asolaron la provincia ourensana en agosto del pasado 2025. Además, la iniciativa buscaba también recaudar fondos para afrontar proyectos de reforestación en aquellas zonas que se vieron más afectadas.

Plácido Álvarez, vicepresidente tercero de la Diputación de Ourense y encargado del área de Emergencias, y José Ramón Sánchez, jefe de la sección, fueron los encargados de recoger el material donado y consistente, entre otros, en 60 batefuegos, 50 mochilas de extinción y 19 cajas de mascarillas y lentes protectoras.

Todos los equipos se destinarán a los GES de la provincia -Celanova, Lobios, Muíños, Avión, Valdeorras, Maceda, A Gudiña, Castro Caldelas, Laza, Ribadavia, Pereiro de Aguiar y A Veiga- y a los bomberos de San Cibrao das Viñas.

"Somos un pobo que sempre está unido nos momentos difíciles", aseguró Álvarez.

La entrega se hizo en el marco de un encuentro celebrado en O Couto entre Ourense C.F. y el Celta B.