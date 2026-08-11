Denunciados más de 200 conductores en el Albariño de Cambados (Pontevedra) por superar la tasa de alcohol

Un total de 230 conductores fueron denunciados por circular bajo los efectos del alcohol en el marco de la última edición de la Festa do Albariño de Cambados, evento para el que se organizó un dispositivo especial de seguridad vial por parte del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra.

El operativo, que se desarrolló entre el 29 de julio y el 2 de agosto, contó con la participación de todas las unidades del Subsector de Pontevedra y el apoyo del Sector de Galicia. Durante las jornadas, los agentes realizaron puntos de verificación estáticos y dinámicos, controles de velocidad e inspecciones de transportes para garantizar la seguridad de los asistentes.

Del total de denuncias, 16 conductores están siendo investigados por la vía penal al superar las tasas de alcoholemia legalmente establecidas. Asimismo, un conductor fue investigado por negarse a realizar las pruebas de detección y otro por circular habiendo perdido la totalidad de los puntos de su carné.

En el ámbito de la inspección de transportes, la Guardia Civil tramitó siete denuncias, según recogió Europa Press. Entre ellas destaca la interceptación de un vehículo que realizaba transporte público de viajeros sin licencia, actividad conocida como "taxi pirata", cuyo responsable se enfrenta a una sanción de 4.001 euros.