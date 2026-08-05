Investigan a un joven por homicidio imprudente tras un accidente mortal y darse a la fuga en Vilagarcía (Pontevedra)

Investigan a un joven por homicidio imprudente tras un accidente mortal y darse a la fuga en Vilagarcía GC

Agentes del Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra investigan a un joven de 25 años, vecino de Vilagarcía de Arousa, como presunto autor de un delito de homicidio imprudente y un delito de abandono del lugar por un accidente registrado en la madrugada de este miércoles en Vilagarcía y en el que falleció otro conductor.

En concreto, el accidente tuvo lugar a las 04:52 horas en la carretera PO-301, a su paso por la parroquia de Cornazo y, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, se trató de una colisión frontal tras la que uno de los conductores huyó del lugar.

Con todo, estas mismas fuentes han relatado que el varón se personó en el acuartelamiento de Cambados junto con su abogado tras conocer que estaba identificado y buscado por agentes de la Guardia Civil.

Según ha informado el 112 Galicia este miércoles, a pesar de ser trasladado de urgencia al centro hospitalario de referencia en estado de extrema gravedad, el otro conductor falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.