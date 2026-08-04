Laureano Oubiña cubre el cupo para su ruta turística sobre el narcotráfico en Galicia, aunque todavía quedan plazas

Laureano Oubiña ha dado el salto al turismo de la mano de su ruta del contrabando y el narcotráfico de hachís en Galicia centrada, especialmente, entre las décadas de los 70 y los 2000.

La cita, que se celebrará finalmente tras haberse cubierto el cupo necesario para pagar los gastos mínimos del barco que se empleará para realizar la ruta por las Rías Baixas -tiene capacidad para 250 personas-, está programada para el próximo 29 de agosto.

La ruta incluirá, además de las vivencias de Oubiña narradas por él mismo, una experiencia gastronómica completa: Desde desayuno hasta comida, pasando por aperitivo y vinos.

La salida se efectuará desde el Puerto de O Grove -a las 09:30 horas- y el trayecto discurrirá por la Isla de Cortegada, Carril, desembocadura del río Ulla, Rianxo, Muelle del Budión, Muelle de A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Punta de Curro Vedo, Aguiño, Isla de Rúa, Isla de Sálvora, Isla de Ons -en donde habrá una parada para comer, Piedras Negras, San Vicente do Mar y Muelle de Meloxo, hasta llegar a O Grove, a las 19:00 horas.

La organización ha definido esta experiencia como "un relato nunca expuesto públicamente hasta ahora. Años de sangre, poder, gloria y caída compartidos por primera vez. Secretos que jamás aparecieron en sentencias, sumarios ni documentales". Además, ha acompañado la convocatoria de un mensaje del propio Oubiña: "Tengo 80 años. Mi historia se cuenta en vivo y en directo. Nunca sabré cuándo termina el juego. Pero hay algo que tengo claro… Nunca podrán callarme".

El propio Oubiña, con la Muiñeira de Chantada de fondo, ha anunciado la iniciativa a través de su perfil de Instagram, en donde acumula casi 90.000 seguidores.

Las entradas pueden adquirirse en https://www.lanecora.gal/ruta-del-contrabando-en-barco/