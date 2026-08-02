Trabajadores del sector vitivinícola piden desde Cambados (Pontevedra) un nuevo convenio colectivo

Trabajadores del sector vitivinícola en la provincia de Pontevedra piden una actualización de su convenio colectivo. Para alzar la voz se han concentrado este domingo en Cambados, en el marco de la Festa do Albariño, para demandarle a la patronal de esta industria y de las bodegas la negociación "inmediata" del documento, sin actualizar desde 2014.

La protesta ha sido convocada por la CIG y a ella han acudido alrededor de una treintena de personas, que se dieron cita a las 12:00 horas a las puertas del Auditorio da Xuventude. Desde este punto estaba previsto que saliera la comitiva del Capítulo Serenísimo, acto en el que se entregan una serie de reconocimientos a representantes de distintas bodegas.

Los participantes en la concentración se encontraban frente a una gran faja que reclamaba la "negociación ya" del convenio y al grito de cánticos como "Patronal, ingresos millonarios y pocos salarios" y "Patronal, escucha, ¡estamos en lucha!".

Precisamente, en su convocatoria, recogida por Europa Press, la CIG apuntó que la protesta se convocaba aprovechando la celebración de cita enogastronómica de gran importancia para el sector pontevedrés. El propósito era poner de manifiesto las "condiciones de precariedad laboral y salarial" en las que trabaja el personal de este sector.

Además, entre las autoridades presentes en el momento de la concentración, estaba la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, que acudió hasta Cambados para acompañar al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien este año ha sustituido a Alberto Núñez Feijóo en el papel de Gran Mestre de este acto.