"O Encontro" volverá a convertir A Toxa (Pontevedra) en punto de reunión para empresarios e instituciones

O Encontro da Toxa 2026 volverá a convertir esta localidad de O Grove en punto de reunión para empresas e instituciones con el trasfondo gallego y su futuro. Lo anterior, teniendo en cuenta un contexto geopolítico y económico global que, tal y como dicen desde la organización, "cambia a una velocidad sin precedentes" con "nuevas alianzas, nuevas tensiones y nuevas oportunidades".

Por todo lo anterior, Galicia se enfrenta al reto de leer el nuevo mapa y actuar con ambición, cooperación e inteligencia estratégica. Con ese propósito, O Encontro da Toxa 2026 regresará los días 16 y 17 de julio al Pabellón de Congresos y Exposiciones de A Toxa (O Grove, Pontevedra). Esta edición girará bajo el eslogan "Galicia ante una nueva realidad".

Una de las vías de trabajo de este evento pasará por "fortalecer" la competitividad de las empresas, conectando, a su vez, territorio y pensamiento estratégico. Con todo, este evento no se limitará a generar conversación, sino que buscará cultivar impacto positivo en Galicia a través de alianzas, visión compartida y cooperación entre agentes clave.

En esta edición, el foro pondrá el foco en cómo Galicia puede interpretar el nuevo contexto global "con ambición, capacidad de anticipación económica y liderazgo empresarial", desde una idea central. Y es la de que competir va más allá del tamaño, se necesita de identidad, visión y capacidad de conectar Galicia con el mundo.

O Encontro A Toxa 2025.

Premios

En el marco de O Encontro da Toxa 2026 se celebrarán dos reconocimientos ya consolidados. Por una parte, se entregará el premio Empresario Gallego del Año, el viernes, 17 de julio. Se trata de un distintivo que se entrega anualmente en el marco de O Encontro, y que es una muestra de prestigio en el ámbito económico de la comunidad. Además, el galardón pone en valor la trayectoria de líderes que, con visión estratégica y valores sólidos, han transformado el tejido industrial y social de Galicia. Más allá de los resultados financieros, reconoce el compromiso con el territorio, la capacidad de innovación y la vocación de permanencia de figuras clave que proyectan Galicia hacia el exterior, simbolizando la unión entre éxito profesional y responsabilidad social.

Por otra parte, el día anterior se celebrará la IV edición del Premio Arquitectura en Madera -jueves 16 de julio-, que reconoce los mejores proyectos que utilizan la madera como material preferente, valorando especialmente la calidad arquitectónica, la innovación, la sostenibilidad y la durabilidad. En su edición 2026, el premio -promovido por el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia- contempla cinco categorías: obra nueva, reforma o rehabilitación, diseño de producto y pequeña escala, Premio Cadwork a la innovación y Premio Arquitectura en Madera Sostenible PEFC.

Las inscripciones para asistir a O Encontro da Toxa 2026, que acumula cinco ediciones, más de 100 paneles de debate y 5.000 asistentes, están abiertas en https://oencontro.gal/.

Esta V edición cuenta con el respaldo de Cobre San Rafael, Grupo ENCE, Hijos de Rivera, Lerezana, NODUS Digital Workers, PwC, Raiola, Banco Sabadell, Sabseg y Vegalsa-Eroski.