Buscan a un desaparecido en O Grove (Pontevedra) cuyas pertenencias aparecieron en unas rocas

Se busca en O Grove a un hombre de 35 años cuyas pertenencias fueron halladas en la pasada jornada en unas rocas próximas a la playa de Lavaxeiras. Se ha activado un dispositivo integrado por medios marítimos, aéreos y también terrestres.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press han confirmado que, sobre las 20:15 horas de este martes, recibieron el aviso del hallazgo de ropa y documentación que, una vez analizada, reveló que pertenecía al varón.

Para localizar al desaparecido y tratar de esclarecer lo ocurrido se ha activado un amplio dispositivo que ha contado con diversos medios -también de Salvamento Marítimo- y otros efectivos que peinan la zona (con el foco en el área en la que fueron localizadas sus pertenencias).