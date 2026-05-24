Una persona detenida en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) por una supuesta agresión a un menor de edad

Una persona ha sido detenida en las últimas horas en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) por una supuesta agresión a un menor de edad.

Así lo han confirmado este domingo fuentes de la Policía Nacional a Europa Press. Por el momento no han trascendido más detalles sobre el suceso, que se produjo este fin de semana.

Actualmente, la Policía Nacional está investigando los hechos para esclarecer lo sucedido.