Imagen de archivo de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de la Policía Nacional. Policía Nacional

O Salnés

Una persona detenida en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) por una supuesta agresión a un menor de edad

Actualmente, la Policía Nacional está investigando los hechos para esclarecer lo sucedido

Más actualidad: Muere un hombre tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Vilanova (Pontevedra)

Publicada

Una persona ha sido detenida en las últimas horas en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) por una supuesta agresión a un menor de edad.

Una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia.

Así lo han confirmado este domingo fuentes de la Policía Nacional a Europa Press. Por el momento no han trascendido más detalles sobre el suceso, que se produjo este fin de semana.

Actualmente, la Policía Nacional está investigando los hechos para esclarecer lo sucedido.