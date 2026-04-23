Un motorista de 34 años, herido grave tras impactar contra un turismo en Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Un motorista de 34 años ha resultado herido grave este jueves tras impactar contra un turismo y salir despedido varios metros en el punto kilométrico 1.5 de la PO-307, a su paso por Vilanova de Arousa (Pontevedra).

Según informa el 112 Galicia a Europa Press, la llamada de alerta se recibió a través del sistema eCall de emergencia del vehículo. Tras ponerse en contacto con un particular, este indicó que el motorista implicado en el accidente necesitaba asistencia.

De este modo, se avisó a Urxencias Sanitarias, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local, a los bomberos y a Protección Civil. Con todo, el motorista fue evacuado al Hospital de Montecelo.