Rescatan a tres personas tras volcar su embarcación en O Grove (Pontevedra)

Tres personas han tenido que ser rescatadas en O Grove después de que volcara su embarcación junto a una batea en la zona del puerto de Meloxo. El barco afectado acabó hundiéndose por completo.

El 112 Galicia informa de que recibió aviso de este accidente a través de un particular, quien indicó que otra persona había visto una embarcación volcada y que las personas que iban a bordo se encontraban sobre la batea.

Poco después, efectivos del Servicio Municipal de Emergencias confirmaron que la embarcación escoró mientras cargaba mercancías y acabó volcando. Los tripulantes lograron pasar a la batea sin sufrir daños personales.

Desde el Servizo de Gardacostas de Galicia llegó a movilizarse el helicóptero de rescate Pesca I, aunque finalmente no fue necesaria su intervención, ya que los afectados fueron trasladados ilesos a puerto a bordo de otra embarcación.

En el operativo colaboraron Salvamento Marítimo, el Servicio de Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil, la Policía Local y el Servicio Municipal de Emergencias de O Grove.