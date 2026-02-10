Parque Natural do Carreirón.

Calendario laboral de A Illa de Arousa 2026: días festivos y puentes

Estos son los festivos y posibles puentes de A Illa de Arousa (Pontevedra) en el año 2026

Los vecinos de A Illa de Arousa (Pontevedra) tendrán un total de 14 días festivos para descansar o hacer una mini escapada, tal y como figura en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Nueve son fiestas nacionales, tres autonómicas y otras dos locales. Así queda el calendario laboral de 2026 para este municipio.

Este artículo de Treintayseis te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en el municipio de A Illa de Arousa durante todo el año 2026, así como posibles puentes.

Festivos locales de A Illa de Arousa 2026

El Ayuntamiento de A Illa de Arousa ha escogido como fiestas locales las mismas que en el año anterior. Por lo tanto, el municipio celebrará San Julián y el martes de Carnaval.

  • San Julián: 7 de enero, miércoles
  • Martes de Carnaval: 17 de febrero

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:

  • San José: 19 de marzo, jueves
  • San Juan: 24 de junio, miércoles
  • Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

  • Año Nuevo: 1 de enero, jueves
  • Viernes Santo: 3 de abril, viernes
  • Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
  • Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
  • Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
  • Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
  • Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes en A Illa de Arousa en 2026

Con este calendario de festivos, y sabiendo que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de A Illa de Arousa en 2026:

  • Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
  • Posible puente del día de Reyes y San Julián: el 6 y 7 de enero, martes y miércoles, son festivos
  • Posible puente de Carnaval: el martes 17 es festivo
  • Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
  • Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
  • Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
  • Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
  • Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
  • Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Otros festivos de la comarca do Salnés

Estos son los festivos de los otros 8 ayuntamientos de la comarca do Salnés:

  • Cambados: 16 de febrero, Lunes de Carnaval; 11 de julio, S. Bieito
  • O Grove: 16 de julio, festividad del Carmen; 11 de noviembre, San Martiño
  • Meaño: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua
  • Meis: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua
  • Ribadumia: 6 de abril, Lunes de Pascua; 5 de junio, fiesta del Vino Tinto
  • Sanxenxo: 6 de abril, romería de O Con; 4 de septiembre, Santa Rosalía
  • Vilagarcía de Arousa: 22 de mayo, festividad de Santa Rita; 17 de agosto, día posterior a San Roque
  • Vilanova de Arousa: 15 de enero, San Mauro; 16 de septiembre, San Cibrán