Calendario laboral de A Illa de Arousa 2026: días festivos y puentes
Estos son los festivos y posibles puentes de A Illa de Arousa (Pontevedra) en el año 2026
Más información: Confirmado por la Xunta de Galicia: esta es la lista completa de festivos locales para el año 2026
Los vecinos de A Illa de Arousa (Pontevedra) tendrán un total de 14 días festivos para descansar o hacer una mini escapada, tal y como figura en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Nueve son fiestas nacionales, tres autonómicas y otras dos locales. Así queda el calendario laboral de 2026 para este municipio.
Este artículo de Treintayseis te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en el municipio de A Illa de Arousa durante todo el año 2026, así como posibles puentes.
Festivos locales de A Illa de Arousa 2026
El Ayuntamiento de A Illa de Arousa ha escogido como fiestas locales las mismas que en el año anterior. Por lo tanto, el municipio celebrará San Julián y el martes de Carnaval.
- San Julián: 7 de enero, miércoles
- Martes de Carnaval: 17 de febrero
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes en A Illa de Arousa en 2026
Con este calendario de festivos, y sabiendo que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de A Illa de Arousa en 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes y San Julián: el 6 y 7 de enero, martes y miércoles, son festivos
- Posible puente de Carnaval: el martes 17 es festivo
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la comarca do Salnés
Estos son los festivos de los otros 8 ayuntamientos de la comarca do Salnés:
- Cambados: 16 de febrero, Lunes de Carnaval; 11 de julio, S. Bieito
- O Grove: 16 de julio, festividad del Carmen; 11 de noviembre, San Martiño
- Meaño: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua
- Meis: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua
- Ribadumia: 6 de abril, Lunes de Pascua; 5 de junio, fiesta del Vino Tinto
- Sanxenxo: 6 de abril, romería de O Con; 4 de septiembre, Santa Rosalía
- Vilagarcía de Arousa: 22 de mayo, festividad de Santa Rita; 17 de agosto, día posterior a San Roque
- Vilanova de Arousa: 15 de enero, San Mauro; 16 de septiembre, San Cibrán