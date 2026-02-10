Calendario laboral de A Illa de Arousa 2026: días festivos y puentes

Los vecinos de A Illa de Arousa (Pontevedra) tendrán un total de 14 días festivos para descansar o hacer una mini escapada, tal y como figura en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Nueve son fiestas nacionales, tres autonómicas y otras dos locales. Así queda el calendario laboral de 2026 para este municipio.

Este artículo de Treintayseis te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en el municipio de A Illa de Arousa durante todo el año 2026, así como posibles puentes.

Festivos locales de A Illa de Arousa 2026

El Ayuntamiento de A Illa de Arousa ha escogido como fiestas locales las mismas que en el año anterior. Por lo tanto, el municipio celebrará San Julián y el martes de Carnaval.

San Julián : 7 de enero, miércoles

: 7 de enero, miércoles Martes de Carnaval: 17 de febrero

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes en A Illa de Arousa en 2026

Con este calendario de festivos, y sabiendo que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de A Illa de Arousa en 2026:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del día de Reyes y San Julián : el 6 y 7 de enero, martes y miércoles, son festivos

: el 6 y 7 de enero, martes y miércoles, son festivos Posible puente de Carnaval : el martes 17 es festivo

: el martes 17 es festivo Posible puente de San José : el 19 de marzo cae a jueves

Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Otros festivos de la comarca do Salnés

Estos son los festivos de los otros 8 ayuntamientos de la comarca do Salnés: