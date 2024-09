Los alcaldes de Sanxenxo y Meaño: "Solo habrá fusión si la mayoría de los vecinos lo desea"

Hoy, jueves 19 de septiembre, se presenta el Estudio sobre la planta local gallega realizado en colaboración con la Fundación Juana de Vega y las tres universidades gallegas bajo encargo de la Xunta de Galicia. El congreso Reforma del mapa municipal de Galicia, al que acudirán técnicos, académicos y gestores municipales, será el escenario en el que se hagan públicas por primera vez las conclusiones de esta hipotética reorganización del territorio gallego.

A pesar de que todavía no se han presentado las conclusiones del estudio, el diario praza.gal adelantaba el pasado domingo que en el mismo se planteaban siete fusiones en Galicia, dos de ellas en la provincia de Pontevedra. En concreto, se adelantó que podría proponerse la fusión entre Sanxenxo y Meaño, con el fin de mejorar la gestión municipal de ambas localidades pontevedresas, así como atraer inversión pública y ayudar a fijar población en ambos territorios. Por otro lado, también se propondría la unión de varios municipios de la comarca del río Deza, concretamente Lalín, Rodeiro y Dozón, a los que también podrían unirse Agolada, Silleda y Vila de Cruces.

El estudio, que pretendía abrir un debate sobre la necesidad de actualizar el mapa político-administrativo de Galicia, así como evaluar si la planta municipal es eficiente, ha despertado diferentes reacciones entre los alcaldes afectados por las posibles fusiones. Telmo Marín, alcalde de Sanxenxo, aseguraba que "as vantaxes técnicas e económicas dun estudo non son un argumento suficiente para que se produza a fusión de dous concellos: a única razón que pode avalar esta fusión é o desexo desta unión por parte da maioría dos veciños de ambos territorios". El regidor de Meaño, Carlos Vieitez, no ha querido hacer declaraciones al respecto por el momento, "únicamente podo dicir que a noticia foi unha sorpresa".

Cerdedo-Cotobade, un caso de éxito

La Xunta ha reavivado un debate que ya estuvo en boca de todos hace una década, cuando se propuso la fusión de Cerdedo-Cotobade, en la comarca de Pontevedra. Con casi seis mil vecinos, este municipio de reciente creación, nació en 2016 tras el mutuo acuerdo de Cerdedo y Cotobade, con el fin de lograr una mejor gestión.

La fusión, que fue voluntaria y de mutuo acuerdo, ha sido exitosa hasta el momento: se ha aumentado el presupuesto municipal y se han reducido los impuestos, ofreciento a sus vecinos una prestación de servicios más eficaz y eficiente sin merma de la calidad de la democracia local. Esta fusión se produjo poco después de la unión entre Cesuras y Oza dos Ríos, en A Coruña, que en 2012 sentó las bases para una nueva reorganización municipal.

En aquel momento, se habló de que la fusión voluntaria entre los municipios de Cerdedo y Cotobade "se basa y se justifica en consideraciones de orden geográfico y económico y en la estimación por ambos municipios de que de la alteración se derivarán importantes ventajas en cuanto a la prestación de servicios". Hoy, casi diez años después, vuelve a ponerse sobre la mesa un debate sobre el municipalismo gallego que pretende unificar incluso comarcas enteras, como es el caso de la propuesta en el Deza.

El objetivo de la Xunta esracionalizar la planta municipal, apoyándose en que los nuevos ayuntamientos fusionados tienen hoy una mejor capacidad financiera para afrontar con mayores garantías el reto de fijar población en su territorio y buscar su viabilidad futura.

El presidente de la Xunta aclaraba este lunes que solo se llevarán a cabo fusiones "voluntarias", y se remitía a las encuestas realizadas a un millar de gallegos y gallegas realizadas con motivo del estudio, en las que se vio una predisposición favorable a esta fusión voluntaria de ayuntamientos.

Por el momento, el debate únicamente es hipotético y ninguno de los mandatarios de los municipios afectados conoce los resultados exactos del estudio ni parece predispuesto a que se lleve a cabo ninguna fusión. La Xunta insiste en que únicamente se pretendía abrir un debate sobre la necesidad de actualizar el mapa político-administrativo de Galicia, así como evaluar si la planta municipal es eficiente, o estudiar alternativas que mejoren su eficacia y mitiguen los problemas que genera la despoblación.