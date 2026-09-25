El informe del Argos Georgia apunta a un retraso en el rescate: murieron cuatro gallegos

La División de Investigación de Accidentes Marítimos del Reino Unido (MAIB) ha publicado su informe definitivo sobre el naufragio del 'Argos Georgia', ocurrido el 22 de julio de 2024 frente a las Islas Malvinas y en el que murieron 13 de sus 27 tripulantes, cuatro de ellos gallegos.

El documento concluye que la tripulación comunicó inicialmente la emergencia mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, en lugar de emitir una alerta formal de socorro, lo que retrasó la respuesta.

El pesquero comenzó a sufrir una entrada incontrolada de agua alrededor de las 13:00 horas. El patrón avisó por WhatsApp sobre las 13:45 horas, pero la alerta oficial de socorro no se produjo hasta casi las 15:30 horas.

Según el MAIB, hasta ese momento la información trasladada a tierra hacía pensar que la tripulación todavía intentaba controlar la inundación y que el buque podía resistir.

Menos margen para el rescate

El organismo británico considera que este retraso "redujo la probabilidad de que los medios de rescate llegaran con luz diurna" y acortó el margen para una intervención eficaz.

A las 15:38 horas se comunicó que los tripulantes ya llevaban puestos los trajes de inmersión y se preparaban para abandonar el barco.

El informe señala que la información sobre el siniestro se transmitió inicialmente "por medios informales" a otros buques y a la empresa en tierra, en lugar de dirigirse directamente a la autoridad coordinadora de salvamento y a los barcos de la zona.

Esto, según los investigadores, dificultó que desde el primer momento se conociese la verdadera gravedad de la situación.

Una compuerta provocó la entrada masiva de agua

La investigación concluye que el naufragio se produjo por la entrada masiva de agua a través de una compuerta situada en el costado de estribor, que se abrió de forma "inesperada", posiblemente por el fallo de alguno de sus componentes, y que posteriormente no pudo cerrarse.

El MAIB añade que determinadas modificaciones realizadas en el mecanismo no habían pasado por un proceso de aprobación que permitiese detectar posibles deficiencias.

El 'Argos Georgia', con bandera de Santa Elena, navegaba desde Port Stanley hacia los caladeros próximos a Georgia del Sur cuando se produjo la emergencia. El buque acabó escorado, perdió la propulsión y quedó a la deriva en medio de una fuerte marejada.

De las 27 personas que viajaban a bordo, 14 fueron rescatadas con vida y 13 fallecieron, algunas durante el abandono del pesquero y otras en las balsas salvavidas.