La Xunta invertirá 2.000 millones para alcanzar las 10.000 viviendas públicas en 2030

La Xunta invertirá casi 2.000 millones de euros para alcanzar las 10.000 viviendas públicas en el año 2030. Así lo indicó este martes el presidente autonómico, Alfonso Rueda, durante la firma del II Pacto de Vivienda de Galicia 2026-2030 en Pontevedra.

"Después de mucho análisis, se ha llegado a este consenso que acabamos de firmar y, a partir de ahora, toca cumplir", aseguró, en referencia a un acuerdo que nace de "compromisos serios y firmes" con el sector, en el marco del Observatorio de la Vivienda, y que pone el foco en la construcción, la rehabilitación y la gestión de suelo residencial en colaboración con los ayuntamientos.

En este sentido, Rueda agradeció el compromiso de los 16 municipios que en este momento están colaborando y que han cedido parcelas de forma gratuita a la Xunta para la construcción de nuevos hogares.

Asimismo, recordó el objetivo marcado por el Ejecutivo gallego al inicio de la legislatura de duplicar el parque público de vivienda, pasando de 4.000 a 8.000 inmuebles en 2028. Además, señaló que el Gobierno gallego tiene actualmente 3.000 viviendas en marcha en alguna fase de ejecución, a las que se sumarán otras 1.000 antes de que finalice el año. De hecho, según aseguró, en 2026 ya habrá familias que reciban las llaves de su vivienda.

Garantizar el derecho a la vivienda

Este II Pacto de Vivienda de Galicia, que da continuidad al plan anterior iniciado en 2021 -con un grado de ejecución del 97,8%-, establece un compromiso presupuestario "sin precedentes" para garantizar el derecho a la vivienda. Rueda subrayó que el éxito de esta planificación reside en la colaboración público-privada y estimó que el pacto movilizará unos 5.000 millones de euros de inversión privada y permitirá generar o mantener cerca de 60.000 puestos de trabajo en toda Galicia.

En total, este II Pacto movilizará alrededor de 7.000 millones de euros entre fondos públicos y privados. "Es un enorme reto a todos los niveles", afirmó, al tiempo que destacó que servirá para “poner en valor la arquitectura, porque todo esto se puede hacer bien e incluso bonito”.