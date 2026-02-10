Ourense gana la batalla del nombre: absueltos los acusados de corregir la valla de "Bienvenidos a Orense"

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense ha absuelto a las personas acusadas de corregir un cartel en el que se deformaba el nombre de la ciudad. Se trata de un supuesto acto de vandalismo ocurrido en junio de 2023, cuando la plataforma Hablamos Español instaló una valla publicitaria en Ourense con el mensaje "Bienvenidos a Orense", utilizando la forma castellanizada del topónimo oficial gallego. La intervención de los acusados habría tenido como objetivo corregir el uso incorrecto del nombre de la ciudad.

El juzgado dictó sentencia debido a la invalidez de las pruebas presentadas: un vídeo en el que no se puede identificar a las personas ni se aprecia que dañen el cartel, y la "acusación" basada en que una de las personas encausadas habría formado parte de una candidatura a las elecciones municipales en la provincia de Lugo.

La defensa de los acusados fue asumida por la Mesa pola Normalización, cuyo presidente, Marcos Maceira, subraya que "las campañas recurrentes contra la toponimia gallega son un ataque a nuestra dignidad colectiva que no podemos admitir, y en muchas ocasiones participan directamente organismos públicos".

"Además de insultos absurdos o llamamientos a incumplir la ley", denuncia Maceira, "nos encontramos frecuentemente con vulneraciones legales promovidas desde instituciones públicas". En este caso, el carácter antidemocrático de la acusación quedó patente al presentar como prueba la participación de uno de los acusados en una candidatura electoral.

En esta línea, Maceira recuerda que el artículo 10 de la Ley 3/1983 de Normalización Lingüística establece que "los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega". "El acuerdo de la sociedad gallega respecto a la denominación de los lugares es unánime y solo se cuestiona desde postulados ideológicos", afirma Maceira.