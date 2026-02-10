Ofrecido por:
Fallece el actor gallego Gonzalo Rei Chao a los 80 años de edad
El artista es conocido por interpretar distintos papeles en populares series gallegas como el de padre Crisanto en 'Padre Casares'
Más actualidad: Cerca de 400 ganaderos de Ourense se unirán a las protestas en Madrid: reclamar un "cambio urgente de rumbo"
El actor Gonzalo Rei Chao, conocido por interpretar distintos papeles en populares series gallegas, como el de padre Crisanto en 'Padre Casares', ha fallecido este martes a los 80 años de edad.
La Academia Galega do Audiovisual ha lamentado el fallecimiento de este actor que participó en numerosas series, películas y proyectos de doblaje. Entre sus proyectos más conocidos se encuentran 'Mareas vivas', 'Libro de familia' o 'A praia dos afogados'.
Además, según informa Europa Press, la Asociación de Actores y Actrices de Galicia ha lamentado la del intérprete. "Desde la AAAG queremos dar el pésame y acompañar a su familia y amistades. Que la tierra le sea leve", señalan.