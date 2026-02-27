Un nuevo millonario en Silleda (Pontevedra): Le tocan 2 millones en la Bonoloto

Este jueves no fue igual para todos: Hubo quien llegó al final del día como millonario. Se trata de un vecino o vecina de Silleda, que resultó agraciado con más de dos millones de euros en el sorteo de "La Bonoloto". Según informó Loterías y Apuestas del Estado, el gallego fue, junto con otro agraciado que compró el boleto por Internet, los únicos acertantes de Primera Categoría.

En concreto, han sido dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Silleda (Pontevedra), situada en Progreso, 55, y otro a través del canal oficial de Internet Loterías y Apuestas del Estado. Recibirán cada uno, según ha recogido Europa Press, un premio de 2.017.318,30 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 26 de febrero, ha estado formada por los números 4, 11, 19, 23, 26, 41. El número complementario es el 35 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 3.166.701,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen cinco boletos acertantes, que recibirán 38.167 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Callosa de Segura (Alicante); en la número 5 de Baza (Granada) ; en la número 11 de Avilés (Asturias); en la número 10 de Gandía (Valencia), y en el Despacho Receptor número 30.800 de Vedra (A Coruña).