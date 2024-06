El Concello de Vigo dice que la reunión entre Caballero y Rueda no está confirmada

Este mismo viernes trascendía un posible encuentro entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el regidor olívico, Abel Caballero, una información que, lejos de considerarse rutinaria, gozaba de cierto interés al llevar el mandatario vigués más de nueve años sin reunirse con un titular autonómico gallego.

Según Europa Press, la reunión entre ambos representantes institucionales iba a celebrarse el próximo 26 de junio en el marco de una ronda de reuniones en la que participarían los cuatro presidentes de las diputaciones y la regidora lucense.

En el encuentro, solicitado por el regidor olívico en mayo, se iban a tratar asuntos "pendientes" de la Xunta de Galicia con Vigo. Una solicitud, escribía el alcalde vigués, que era una "mano tendida para la cooperación".

Este mismo sábado, no obstante, fuentes municipales aseguraron que todavía no se había concretado una fecha. Sí se ofrecieron dos desde la Xunta -25 y 26 de junio-, pero "no hemos confirmado", precisaron desde el Consistorio vigués.