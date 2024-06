El alcalde de Ourense recurrirá la sentencia que lo condena por acoso laboral

El regidor de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, recurrirá la sentencia que lo condena por acoso laboral al interventor municipal. El magistrado decretó además la nulidad del expediente de cese del funcionario, quien, además, deberá recibir una indemnización de 30.000 euros.

Así lo avanzó Jácome en el pleno municipal de este mes de junio, recogido por Europa Press, y en respuesta a la edil socialista María Fernández, que consultó al regidor cómo iba a actuar a partir de este momento: "El Ayuntamiento la va a recurrir, el Ayuntamiento y yo, supongo que los dos", matizó.

Durante todo el plenario se sucedieron los descalificativos, entre ellos, el de la portavoz del PSOE, Natalia González, al propio regidor: "El pequeño dictador es ahora, a mayores, acosador", aseveró.

Por su parte, la edil del PP, Noelia Pérez, deslizó aprovechando la coyuntura el "gasto desorbitado" que existe en el Concello "sin que los ciudadanos tengan mejores servicios". También que la cultura agoniza, el tejido social se desintegra y la libertad de prensa está atacada".

El BNG, por último, preguntó al regidor quién hará frente al pago de los 30.000 euros de indemnización al interventor, a lo que Jácome respondió con crudeza a Xosé Puga, edil de la formación, "¿Qué vas a hacer tú cuando te echen a patadas del Bloque? No puedes responder a algo que no sucedió. Entonces cuando haya una sentencia firme hazme esa pregunta, me pones a hablar de futuribles", contestó el alcalde a Xosé Puga, edil de la formacion nacionalista".

