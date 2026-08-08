EL Gobierno andaluz eleva la situación operativa 2 en el incendio de Niebla e incorpora a la UME

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno andaluz eleva la situación operativa a nivel 2 en el incendio de Niebla debido a la inestabilidad del fuego y solicita la incorporación de la UME. El incendio avanza rápidamente por cambios constantes en la dirección del viento, dificultando su control y ampliando su extensión, sobre todo hacia el norte. Se han realizado evacuaciones preventivas en varias aldeas, afectando a 66 personas, mientras continúan los trabajos de extinción con más de 150 efectivos y medios terrestres y aéreos. Dos carreteras, la HU-3106 y la A-493, permanecen cortadas por el avance del incendio y los trabajos de emergencia.

Las previsiones meteorológicas en el incendio en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) están complicando su extinción, concretamente por el cambio de dirección del viento, el ensanche de la cabeza y su avance.

Por eso, la Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, situación operativa 2, debido a la "inestabilidad" del fuego y ha solicitado la incorporación de la UME.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), Antonio Sanz, ha explicado que "se han producido diferentes cambios de viento que han complicado tremendamente" la evolución del incendio.

El viento, que inicialmente avanzaba hacia el oeste-suroeste, modificó posteriormente su trayectoria hacia el noroeste, dejando "pocas oportunidades" para su control.

Según ha señalado, la evolución del incendio "sigue siendo compleja", ya que "la zona norte ha tenido una rápida evolución, lo que ha provocado un ensanchamiento del incendio y estamos teniendo escasas zonas de oportunidad".

No obstante, ha indicado que "se están empezando a cumplir las previsiones que teníamos, como anoche, de otro cambio de viento", que supondría "el cuarto cambio de viento radical" y que dirigiría el incendio hacia el sureste, "lo cual vuelve a situarnos en otra complejidad".

Los vecinos desalojados

Durante la tarde de este viernes se realizaron nuevas evacuaciones preventivas de vecinos, de los que solo unos pocos han necesitado realojo en un hotel de Valverde del Camino.

Estas actuaciones se suman a los desalojos efectuados el día anterior en las aldeas de Raboconejo y Caballón, con un total de 66 personas afectadas, 40 de ellas procedentes de la zona de La Florida.

Además, permanecen cortadas dos vías: la carretera HU-3106, entre Niebla y Valverde del Camino, y la A-493.

Durante la noche, las labores continuarán con los medios terrestres, tras la retirada de las unidades aéreas por el ocaso.

En concreto, se encuentran desplegados sobre el terreno 70 bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un subdirector del Centro Operativo Provincial, un encargado, un técnico de supervisión, seis autobombas, una unidad médica, una unidad de meteorología, un módulo de mando, una unidad de sistemas y cinco bulldozers.

A lo largo de la jornada se han desplegado un total de 24 medios aéreos -once helicópteros y 13 aviones-, junto con 150 efectivos terrestres. Asimismo, el trabajo de cinco bulldozers ha permitido ampliar este viernes el cortafuegos situado antes de la planta de residuos de Villarrasa.

De cara a la jornada de este sábado, está prevista la incorporación de nuevas brigadas de intervención en materia de incendios forestales, que se sumarán a las cuatro Brigadas de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma (Brica), así como a los equipos de bomberos forestales ya desplegados.

En total, serán más de 150 profesionales los que continúen trabajando en la extinción de un incendio que mantiene su foco principal en la zona de Niebla y cuya evolución se está viendo condicionada por los continuos cambios de viento.