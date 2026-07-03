El dueño y el camarero de un bar de Talavera se enfrentan a 15 años de cárcel por la agresión sexual a una joven en el local

Las claves

Las claves Generado con IA El dueño y el camarero de un bar de Talavera de la Reina serán juzgados por presunta agresión sexual a una joven en el establecimiento en enero de 2021. La Fiscalía solicita 15 años de prisión para cada acusado, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y una indemnización de 5.000 euros. La acusación relata que la joven fue inmovilizada, agredida y tocada sin su consentimiento por ambos hombres tras el cierre del local. Tras el incidente, uno de los acusados volvió a besar y lamer la cara de la víctima cuando salía del bar, pese a su negativa.

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes 7 de julio al dueño y al camarero de un bar de Talavera de la Reina (Toledo) por una agresión sexual a una joven que se encontraba con dos amigas en el establecimiento.

La Fiscalía pide 15 años de prisión para cada uno, además de la prohibición de aproximación de los acusados a menos de 500 metros de donde la víctima se encuentre. Y solicita una indemnización conjunta y solidaria de 5.000 euros por daños morales.

El escrito de la acusación considera a los encausados J.C.L.T., dueño del bar, y N.G.S.G., camarero, autores de un delito de agresión sexual perpetrado el 18 de enero de 2021, cuando la víctima tenía 18 años.

Esta acudió al bar junto a dos amigas y entablaron conversación con el dueño y el camarero, invitándolas a una ronda y sentándose los cinco en una mesa.

Tras cerrar el local, apagaron las luces y dejaron encendidas solo las de la zona de la barra, todo ello con el consentimiento de las tres mujeres. Sin embargo, cuando la joven se dirigió a la barra para cargar su móvil fue seguida por los dos hombres y estos se lanzaron hacia ella.

Aprovechando la oscuridad y sin su consentimiento, J.C.L.T. la agarró por el cuello y la sujetó con fuerza para dejarla inmovilizada, mientras N.G.S. aprovechó para tocarle los pechos por encima de la ropa llegando a arañarla y provocándole una excoriación en la zona. Además, ambos le tocaron los glúteos por fuera y por dentro de la ropa.

Mientras J.C.L.T. la sostenía por el cuello y la besaba, metieron sus manos por dentro del pantalón, pese a la negativa de la joven.

Finalmente, J.C.L.T. la soltó del cuello, agarrándola de la cintura y frotando sus genitales sobre ella por encima de la ropa

Cuando A. se dirigió a sus amigas pidiendo que abandonaran el local, J.C.L.T. abrió la puerta de la entrada y, al salir, volvió a coger del brazo a la víctima para lamerle la cara y darle un beso en la boca sin su consentimiento.