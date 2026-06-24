Un robo de cableado entre Toledo y Ciudad Real provoca retrasos en los trenes de la línea Madrid - Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Un robo de cableado entre Urda (Toledo) y Malagón (Ciudad Real) ha provocado retrasos en los trenes de alta velocidad de la línea Madrid – Andalucía. La incidencia afecta a trenes de las compañías Renfe, Iryo y Ouigo desde las 17 horas de la tarde. Personal de Adif trabaja para solucionar lo antes posible los problemas causados por el robo de cable.

Los trenes de alta velocidad de la línea Madrid – Andalucía están registrando retrasos este miércoles debido a un robo de cableado entre las localidades de Urda (Toledo) y Malagón (Ciudad Real).

El gestor ferroviario Adif ha informado a través de sus redes sociales del incidente, detallando que el personal de la compañía está trabajando para solucionar la incidencia lo antes posible.

⚠️Un robo de cable entre Urda y Malagón puede afectar a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía con retrasos.



👷♀️Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) June 24, 2026

Asimismo, ha detallado a la agencia de noticias Europa Press que los retrasos se han producido desde las 17 horas de la tarde en trenes de Renfe, Iryo y Ouigo.